Remontada épica del San Tirso ante el Victoria y gol del portero del Sofán

Denis, delantero del San Tirso, inició el camino de la remontada CARLOTA BLANCO

La última jornada de la primera vuelta en Preferente asentó al San Tirso en puestos de playoff tras remontar en el añadido al Victoria y reforzó al Sofán, gol del portero Gardu incluido, como alternativa a los cinco primeros clasificados.

San Tirso 2-1 Victoria: Los de Abegondo tiraron de épica para romper su racha de cuatro partidos sin ganar. El Victoria se adelantó al inicio de la segunda parte con un gol de Lagares, pero vio como el equipo local remontaba en el alargue con un cabezazo de Denis en un córner y una transición en la que Segade regaló el tanto a Casariego.

Órdenes 1-2 Puebla: El Órdenes terminó la primera vuelta con derrotra tras ver como Johny y Hugo Suárez daban vuelta al tanto inicial de Suso Lata. Los locales dominaron buena parte del duelo, pero un centro lateral y un penalti sirvieron al Puebla para llevarse la victoria.

Lalín 2-1 Betanzos: El Betanzos vio frenada su buena racha en un igualado partido que decidió el Lalín, segundo clasificado, con dos centros. Alvarellos adelantó al Lalín con una buena jugada individual y Aarón Soto hizo todo lo demás. Primero marcó en propia y después decantó el partido para los suyos con un gran cabezazo.

Sofán 2-0 Cultural Maniños: Gardu, portero del Sofán, completó con un saque de puerta que acabó en gol el trabajado triunfo del Sofán ante el colista. Joel hizo el primero y los carballeses se ponen a dos puntos del Betanzos.

Pol 2-2 Paiosaco: Punto agridulce para el Paiosaco, que suma por cuarta jornada consecutiva, pero que tuvo una ventaja de dos goles. Carnota, en una contra, y Raña, tras un balón en largo, hicieron los goles del Paiosaco cuando mejor estaba el rival. Todo lo contrario sucedió en el segundo acto, en el que los verdes fallaron varias ocasiones y vieron como Marco y Alesito ponían las tablas.