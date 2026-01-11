Previas | El Monta recibe al Boiro y el Silva visita al Noia

Jorge Otero, extremo del Montañeros PATRICIA G. FRAGA

La jornada dominical deja un duelo del Montañeros con la mirada puesta en el playoff y un choque trascendental para el Silva en su lucha por evitar el descenso.

Montañeros - Boiro (Elviña, 12.15 horas)

Duelo atractivo el que acoge esta mañana Elviña, donde el Montañeros recibe al Boiro (12.15 horas). Los de Jairo Arias, octavos en la tabla, superarán al conjunto de José Tizón —cuarto clasificado— en caso de victoria, un resultado que incluso les podría permitir cerrar la jornada en puestos de playoff.

No será una tarea nada sencilla para los herculinos, ya que para ganar deberán hacer frente a la segunda mejor defensa de la Liga. Hasta el momento, el Boiro solo ha encajado diez goles en quince partidos y llega en su mejor momento del curso, pues ha sumado catorce de los últimos 18 puntos en disputa.

El Monta también pasa por un momento dulce: en sus cuatro últimos compromisos solo cayó ante el Compostela y derrotó a Somozas, Estradense y Barco. Además, su defensa también está funcionado, con un solo gol encajado en esa serie de duelos.

En lo que se refiere a las bajas, el conjunto local no tendrá disponibles a Sito Pais, baja de larga duración por su rotura de ligamento cruzado, ni a Óscar, que continúa sin superar sus molestias en el rotuliano. Por parte visitante, Yago García no entra en la convocatoria por lesión.

Alineaciones probables Montañeros: Marcos Moreno - Achore, Samu Rey, Iago López, Barbolla - Balsa, Dani Fernández, Unai - Ogando, Pape, Otero.

​Boiro: Borja Rey - Yosi, Iago Martínez, Aram, Samu Araújo - Enjamio, Mario Romero - Casais, Mario Prol, Facu - Landeira.

Noia-Silva (Julio Mato, 17.00 horas)

Importante compromiso para el Silva, que visita a un Noia (Julio Mato, 17.00 horas) que también se encuentra en la zona de descenso. Los locales llegan con un nuevo entrenador, Luis Bonilla, y el cuadro de A Grela con varios refuerzos anunciados en Navidad.

El central Nico Rosas y el delantero Iago Pérez se suman a un equipo que viaja a Noia con las ausencias de Coba, Ares y Ángel por lesión; y del capitán Brais Lema por sanción. En el conjunto local tan solo hay una baja, la de Axel, que tiene roto un dedo de la mano.

En caso de victoria, el Silva superaría en la clasificación a un Noia que cuenta con dos puntos más que ellos.