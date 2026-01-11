Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera Federación

Previas | El Monta recibe al Boiro y el Silva visita al Noia

Los de Jairo Arias miden fuerzas con una de las mejores defensas y el equipo de Diego Armando tiene un duelo directo en la lucha por salir de puestos de descenso

Santi Mendoza
Santi Mendoza
11/01/2026 03:17
Jorge Otero, extremo del Montañeros
Jorge Otero, extremo del Montañeros
PATRICIA G. FRAGA
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

La jornada dominical deja un duelo del Montañeros con la mirada puesta en el playoff y un choque trascendental para el Silva en su lucha por evitar el descenso.

Jota, del Arteixo; y Unai y Achore, del Montañeros, durante el derbi disputado en Visma

Los diez nombres propios de la Tercera Federación coruñesa

Más información

Montañeros - Boiro (Elviña, 12.15 horas)

Duelo atractivo el que acoge esta mañana Elviña, donde el Montañeros recibe al Boiro (12.15 horas). Los de Jairo Arias, octavos en la tabla, superarán al conjunto de José Tizón —cuarto clasificado— en caso de victoria, un resultado que incluso les podría permitir cerrar la jornada en puestos de playoff

No será una tarea nada sencilla para los herculinos, ya que para ganar deberán hacer frente a la segunda mejor defensa de la Liga. Hasta el momento, el Boiro solo ha encajado diez goles en quince partidos y llega en su mejor momento del curso, pues ha sumado catorce de los últimos 18 puntos en disputa. 

El Monta también pasa por un momento dulce: en sus cuatro últimos compromisos solo cayó ante el Compostela y derrotó a Somozas, Estradense y Barco. Además, su defensa también está funcionado, con un solo gol encajado en esa serie de duelos. 

En lo que se refiere a las bajas, el conjunto local no tendrá disponibles a Sito Pais, baja de larga duración por su rotura de ligamento cruzado, ni a Óscar, que continúa sin superar sus molestias en el rotuliano. Por parte visitante, Yago García no entra en la convocatoria por lesión.

Alineaciones probables

Montañeros: Marcos Moreno - Achore, Samu Rey, Iago López, Barbolla - Balsa, Dani Fernández, Unai - Ogando, Pape, Otero.

Boiro: Borja Rey - Yosi, Iago Martínez, Aram, Samu Araújo - Enjamio, Mario Romero - Casais, Mario Prol, Facu - Landeira.

Noia-Silva (Julio Mato, 17.00 horas)

Importante compromiso para el Silva, que visita a un Noia (Julio Mato, 17.00 horas) que también se encuentra en la zona de descenso. Los locales llegan con un nuevo entrenador, Luis Bonilla, y el cuadro de A Grela con varios refuerzos anunciados en Navidad. 

El central Nico Rosas y el delantero Iago Pérez se suman a un equipo que viaja a Noia con las ausencias de Coba, Ares y Ángel por lesión; y del capitán Brais Lema por sanción. En el conjunto local tan solo hay una baja, la de Axel, que tiene roto un dedo de la mano. 

En caso de victoria, el Silva superaría en la clasificación a un Noia que cuenta con dos puntos más que ellos.

Alineaciones probables

Noia: Brais Vázquez - Paco, Queiruga, Xabi, Izan - Mario Constenla, Fabio - Javi Muiño, Fuentes, Rachu - Pi.

Silva: Minibugy - Álex Montero, Nico Rosas, Seydi, Máquez, Rodri Parafita - Moure, Carletto, Baldomar - Iago Pérez, Álvaro Rey.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

En su último partido como local, el Bergan derrotó al Sámano

Previa | El Bergan defiende su plaza de playoff ante uno de los múltiples aspirantes
Santi Mendoza
Mulattieri durante el partido ante Las Palmas

Las tres claves de Noé López del Las Palmas-Dépor
Zeltia Regueiro
Nico Balbás, persiguiendo el balón

El Deportivo busca el premio doble en el derbi juvenil ante el Celta en Abegondo
Xurxo Gómez
Noubi, empujado en el área por Mika Mármol

Balón al área del Deportivo, peligro casi seguro
Xurxo Gómez