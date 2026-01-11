Mi cuenta

O Noso Fútbol | Segunda Federación

Previa | El Bergan defiende su plaza de playoff ante uno de los múltiples aspirantes

Los de Simón Lamas se miden a un Real Ávila que ha bajado su ritmo de puntuación inicial

Santi Mendoza
Santi Mendoza
11/01/2026 03:17
En su último partido como local, el Bergan derrotó al Sámano
En su último partido como local, el Bergan derrotó al Sámano
RAÚL LÓPEZ
Tras la derrota de la semana pasada en el campo de la Sarriana, el Bergantiños busca pasar página ante el Real Ávila (As Eiroas, 17.00 horas). El duelo significa el inicio de la segunda vuelta y la defensa de plaza de playoff por parte de los carballeses, que tienen por detrás a un numeroso grupo de equipos. 

Marc Lachèvre se prepara para golpear el balón durante el partido contra el Oviedo B en As Eiroas

El Atlético Baleares paga la cláusula y deja al Bergan sin Lache

Más información

El Bergantiños alcanzó de nuevo la zona de playoff merced a los tres triunfos con los que cerró el 2025, y sigue en ella pese a su 1-0 contra la Sarriana, pero debe ganar esta fecha si quiere seguir en esa posición de privilegio. 

Tras su cuarta plaza, con 29 puntos, acechan Salamanca UDS (29), Coruxo (28), Numancia (27), el propio Real Ávila (27) y UD Ourense (26). 

El conjunto entrenado por Marc García empezó el curso con cuatro triunfos seguidos, pero desde entonces acumula tres victorias, seis empates y cuatro derrotas. Su último encuentro fue una montaña rusa ante el Rayo Cantabria (3-3) que acabó en decepción final tras el gol de Izan en el segundo minuto del añadido. 

El entrenador del Bergan, Simón Lamas, habló de un partido para el que ya no podrá contar con Lache, fichado por el Baleares: “Diante temos un equipo que, futbolista por futbolista, é probablemente un dos mellores. Están chamados a estar na zona alta e ademais acaban de reforzarse con Javi Grillo (centrocampista). Quizá están nun momento un pouco complexo en canto a resultados, pero son moi perigosos”.

Bergantiños - Real Ávila

Bergantiños: Santi Canedo - Peñalver, Fito, Keko, Nacho Pastor, Sola - Diego, Tass, Iago Novo - Marru, Darío Germil.

Real Ávila: Samu Rodríguez - Urbina, Carlos Pascual, Baba Fall, Fer Díaz - Vitolo, Carlos Pérez - Carrión, Sissé, Markitos - Gonzalo.

