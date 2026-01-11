Mi cuenta

O Noso Fútbol | Tercera RFEF

Empate en Noia que deja mal sabor a un Silva que pudo ganar de penalti (0-0)

Rodri Parafita encontró la respuesta de Brais Vázquez en una pena máxima que el mismo había provocado a los 88 minutos de juego

Santi Mendoza
Santi Mendoza
11/01/2026 19:56
Cabezazo de Rodri Alonso en un duelo de este curso
Cabezazo de Rodri Alonso en un duelo de este curso
GERMÁN BARREIROS
Es un punto a domicilio y sirve para acercarse a dos puntos de la salvación, pero el Silva salió de Noia (0-0) con un mal sabor de boca tras errar en el minuto 88 un penalti que le habría servido para adelantar en la clasificación a su rival y situarse a la par del Barco, primer equipo que no descendería. 

A nivel defensivo fue un encuentro plácido para los herculinos, quizá el que más en lo que va de curso, pues más allá de diez minutos iniciales de dominio local y de un susto final, no tuvieron que hacer frente a demasiado peligro. 

Sí lo logró generar el Silva, que dispuso de un mano a mano en las botas de Nico Mosquera, que volvía a tener minutos tras varias jornadas fuera por lesión. 

En la segunda mitad llegó por medio de Rodri Alonso, uno de los revulsivos, quien vio como le sacaban bajo palos su intento. Poco después, Parafita lateralizó un exceso un disparo con el que intentó sorprender a un Brais Vázquez que iba a ser su pesadilla. 

El carrilero de Cerceda provocó un penalti al ser derribado por Queiruga y él mismo se encargó de asumir la responsabilidad desde los once metros, pero encontró la respuesta del portero, que le negó el tanto. 

Habría sido la tercera vez desde la llegada de Diego Armando que un gol de Parafita acompañaba un triunfo del Silva. No pudo ser y lo cierto es que en la acción posterior a la pena máxima se salvó de perder el partido. La tuvo Mario Regueiro, pero Moure evitó el gol bajo palos. 

El Silva cerrará la primera vuelta con un derbi en A Grela contra el Arteixo.

