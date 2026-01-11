El Montañeros cede ante el Boiro cuando mejor estaba (1-2)

Pape, delantero del Montañeros, hizo el momentáneo tanto del empate GERMÁN BARREIROS

Derrota del Montañeros ante el Boiro (1-2) en un partido cargado de alternativas tras el que se aleja un poco de la zona de playoffs. El equipo de Jairo Arias empezó mal y se vio rápidamente por debajo en el marcador, pero poco a poco fue reaccionando hasta marcar el empate y rozar el segundo en varias ocasiones. No lo hizo, y en una transición el cuadro visitante logró llevarse todo el botín de Elviña.

No se encontró cómodo el Monta en buena parte de la primera mitad y se vio desde el principio, con un Boiro que salió con la intención de apretar arriba. De esa forma llegaron las primeras ocasiones, con un lanzamiento directo de córner de Yosi que tocó en la parte superior del larguero, un disparo desviado de Enjamio y una pérdida en salida de Marcos que solventó bien el propio portero deteniendo el intento de Mario Prol.

Estuvo algo desacertado Prol en esa acción, pues se encontraba en una situación inmejorable para marcar, pero se redimió con un gran regate sobre la línea de fondo que dio origen al 0-1. Tras desbordar a su par, sacó un pase atrás que aprovechó Samu Araújo para batir a Marcos Moreno. La mañana empezaba cuesta arriba para los herculinos.

Y pudo ser peor cuando a los 18 minutos Adri Castro se quedó mano a mano con el joven guardameta local, pero su definición con la puntera se marchó fuera. Tras ello, llegó el primer tiro a portería de Otero, que se marchó bien por banda y falto de fuerzas sacó un disparo sin la potencia necesaria para inquietar a Borja Rey.

La jugada sirvió al Montañeros para animarse y tomar el control del partido durante unos minutos. A continuación lo probó Pape a la media vuelta tras un saque de banda, terminando el balón a la izquierda de la portería. De ahí al descanso se jugó algo más en campo del Boiro, pero el conjunto herculino fue demasiado previsible en sus centros desde la banda derecha, por lo que le tocaba dar un puntito más en la segunda mitad.

Paso adelante con Cano

La segunda mitad empezó con un gran quite en el área de Unai a un Samu Araújo que volvía a aparecer en posiciones de remate y con un tiro alto de Balsa, acciones que precedieron a la entrada de Cano. En el descanso Jairo introdujo a Samu por Longueira, pero fue la entrada del ex del Bergan la que permitió al Montañeros terminar de inclinar el campo hacia la portería de Borja Rey.

Habría un pequeño susto más, en forma de tiro al palo con poco ángulo de Adri Castro, pero el Montañeros merodeaba constantemente la frontal. Solo le faltaba encontrar un remate franco o un centro algo menos llovido. Y eso sucedió en la conexión entre Pedro Barbolla y Pape: buen balón al área del lateral izquierdo y cabezazo del delantero que acabó en el fondo de la red pese a que tocó Borja.

El gol sentó muy bien al equipo local, que a partir de ahí hizo méritos para marcar el segundo en varias ocasiones. En una de ellas desbordó Achore y Iago Martínez estuvo providencial en boca de gol para negar el remate a Balsa. En la siguiente, Cano sacó un disparo que se marchó fuera. Dos buenas situaciones, pero no comparables a las que estaban por llegar.

Y es que en un balón parado volvió a rematar de cabeza Pape, esta vez desde muy lejos, y el balón terminó estampándose contra el poste. Estaba desatado el Montañeros, que la volvió a tener en un balón largo hacia Dani Fernández, quien realizó un buen control pero no estuvo acertado en la definición.

Tras los últimos cambios se paró un poco el volumen de ocasiones y, cuando todo hacía presagiar el empate, el Boiro encontró camino por banda izquierda en una transición y el centro acabó con Nano intentando despejar e introduciendo el balón en su propia portería. Una desafortunada acción que dejó sin al menos un punto al Montañeros, que el próximo fin de semana visita al Juventud Cambados.