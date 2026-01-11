El Bergantiños comienza la segunda vuelta empatando en As Eiroas ante un sólido Real Ávila (0-0)

Ander Barck, mediapunta del Bergantiños, durante una acción del partido RAÚL LÓPEZ

El Bergantiños no pudo, en el arranque de la segunda vuelta, lograr su tercera victoria seguida en As Eiroas. Se lo impidió un rocoso Real Ávila, candidato a las plazas de playoff que ocupa el conjunto de Simón Lamas. No se movió el marcador en un encuentro de un dominio local estéril y en el que el cuadro abulense dispuso de las ocasiones más peligrosas, incluido un disparo al larguero de Marcos, que no pudo completar Gonzalo Serrano en la mejor oportunidad para romper el 0-0.

Marru: “En el fútbol a veces no consigues lo que mereces, pero dar pasos pequeños te acerca seguro a donde quieres” Más información

Al conjunto carballés le costó encontrar el sitio en el campo desde los compases iniciales. El equipo abulense planteó un partido con mucha tensión posicional, haciendo un trabajo eficaz con su presión adelantada, frente a la que se atascaron los futbolistas de Simón Lamas. Tass se desubicó un par de veces ante el dinamismo de Sissé y las variantes que desarrolló el elenco de Marc García para ganar superioridades numéricas en los espacios por los que se movía la pelota. Iago Novo lo intentó en dos acciones individuales. La más vistosa, la segunda, en la que la escuadra rojilla había llegado con gran laboriosidad al área defendida por Óscar López. Su pase hacia atrás, pisando el esférico con la suela de la bota, fue abortado por la zaga visitante después de que Pascual le cerrara el paso hacia la portería.

El partido perdió intensidad con el paso de los minutos. No fue una circunstancia negativa, porque rebajando la calidad del juego, el conjunto rojillo igualó la situación. Las mejores ocasiones del primer tiempo a favor del cuadro de Simón Lamas fueron seguidas, una consecuencia de la otra. A los 38 minutos, tras una acción elaborada, Álex Pérez quedó liberado en la frontal del área y tuvo tiempo a colocar el disparo cruzado. Apareció la mano de Óscar López para desviar a córner. Tras el saque de esquina, el propio Álex Pérez se vio beneficiado al ver que los visitantes conseguían sacar la pelota del área. Pudo disparar de nuevo, aunque contra el lado externo de la red.

El partido se animó porque el Real Ávila respondió rápido, a la contra y por el centro. Markel, que apoyó la carrera por la derecha, fue el encargado de finalizar la jugada. Optó también por cruzar raso el disparo, pero Santi Canedo lo adivinó y tocó lo justo para evitar el gol. En el minuto 42, Iago Novo sacó desde el rincón izquierdo el tarro de las esencias, superó marcas y vigilancias para dar un pase a Darío desde la línea de fondo. El punta chutó a la primera, potente y arriba, pero Óscar López hizo gala de sus reflejos, levantó rápido el brazo izquierdo y desvió hacia fuera del poste.

Mismos protagonistas

No hubo cambios entre los 22 protagonistas del comienzo para abrir la segunda mitad. El Bergantiños salió algo más activo, con dos balones para el control en el área de Darío que el ariete debió sacar de nuevo por no tener opción de tiro. Por su parte, Pascual cabeceó ligeramente alto el primer saque de esquina visitante del nuevo período. Simón Lamas siguió sin hacer movimientos mientras veía que el partido volvía a bajar el ritmo.

El conjunto carballés siguió llevando el peso del duelo, sin encontrar brechas entre las líneas enemigas. Marc García introdujo al porriñés Marcos, que en su primera intervención hizo temblar el marco de la meta local, Santi Canedo no alcanzó el disparo, que rechazó el larguero, y Gonzalo Serrano, cazando el esférico en boca de gol, giró mal el cuello y cabeceó por encima del travesaño.

Primera evaluación Más información

Los cambios no modificaron la tendencia del juego. El Bergantiños dominó la pelota, pero el Real Ávila lo hizo con el tiempo y el ritmo, aunque progresivamente fue disponiendo de más presencia en las proximidades del área de Santi Canedo.

Marc García refrescó a su equipo con un triple cambio. Diego Lorenzo, con tres minutos sobre el césped, estuvo a punto de coronarse como el más decisivo del partido en un disparo cruzado que se fue alejando del marco de Santi Canedo. El cuadro carballés, limitado para las sustituciones, con Marru en el banquillo a la espera de una posible marcha en el mercado de invierno, no pudo intentarlo más que a cuentagotas ante un oponente que no perdió su fortaleza a lo largo de los 94 minutos de partido, incluidos los tres de prolongación del segundo acto.