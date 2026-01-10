Mi cuenta

O Noso Fútbol | Tercera Federación

Manu Berrocal salva un punto para un Arteixo con diez jugadores

El exdeportivista puso las tablas ante el Céltiga en el añadido, cuando jugaban con uno menos por la expulsión de Otero

Santi Mendoza
Santi Mendoza
10/01/2026 22:20
El central Tomé realiza un despeje en una acción a balón parado del Céltiga
El central Tomé realiza un despeje en una acción a balón parado del Céltiga
GERMÁN BARREIROS
Los dos fichajes estrella del Atlético Arteixo para el segundo tramo de la temporada son ya titulares y uno de ellos, Manu Berrocal, apareció en el tiempo añadido para poner un empate ante el Céltiga (1-1) que deja un regusto positivo al estar el equipo con uno menos por la expulsión, ya por debajo en el marcador, de Otero. 

Álvaro Casas y Manu Berrocal

El Arteixo va a por todas: Álvaro Casas y Manu Berrocal, cerca

Más información

Y eso que en la primera mitad quien dispuso de las mejores ocasiones fue el Arteixo. No así en los primeros quince minutos, en los que el Céltiga estuvo mejor y tuvo una buena oportunidad en las botas de Adri Rodríguez. El portero Carlos García estuvo atento para despejar su remate. 

Pasado el cuarto de hora, el Arteixo se hizo con el control del partido y empezó a hundir en su campo al rival. Esto le sirvió para generar en un corto periodo de tiempo tres buenas ocasiones de peligro. Dos de ellas fueron para Otero, que primero vio como su intentó con la espuela terminaba con el balón perdiéndose a pocos centímetros del palo; y que después ganó la carrera al lateral tras un servicio de Agulló, pero encontró la respuesta de un inspirado Antón Pérez. Y es que el guardameta apareció poco después para salvar el tiro de un David Rojo que había realizado un gran control. 

Habría una más para el Arteixo antes de que el colegiado indicara el camino de vestuarios. Fue a través de un saque de banda que terminó en un rechace que Lamas mandó al lateral de la red. 

Jarro de agua fría

La segunda mitad parecía empezar con un guion similar, con el Arteixo insistiendo en busca del tanto, pero en un contraataque la zaga estuvo mal parada pese a contar con superioridad numérica, el Céltiga resolvió muy bien con pocos efectivos y la acción terminó con un remate de cabeza de Marcos Blanco en el segundo palo que superó a Carlos García. 

Todo se complicaría todavía más para el Arteixo cuando minutos después el colegiado entendió que había manotazo de Otero a un rival y lo expulsó con cartulina roja directa. El Arteixo iba por debajo y además debía afrontar el tramo final con un jugador menos.

Esto precipitó todos los cambios de Posi, que introdujo en el terreno de juego a Rubo, Naya, Chucas, Vivito e Iker Castro, con la idea de jugar con tres centrales y dos delanteros, para intentar al menos cargar el área. 

Y a eso se dedicó el Arteixo en los minutos finales, con más voluntad que ocasiones, hasta que pasado el minuto 90 encontró premio a su insistencia. Vivito colgó una falta y en el rechace apareció Manu Berrocal para salvar un empate que deja al conjunto de Ponte dos Brozos en décima posición, a medio camino entre el playoff y la zona roja.

