Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera Federación Femenina

Candela devuelve la segunda plaza al Victoria

Las 'cebras' se impusieron por 2-1 al complicado Friol y siguen la estela del filial de As Celtas

Santi Mendoza
Santi Mendoza
10/01/2026 22:18
Lance del partido entre Victoria y Friol en Leyma
Lance del partido entre Victoria y Friol en Leyma
QUINTANA
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Importantísimo triunfo del Victoria CF ante el Friol (2-1) en su lucha por pelear el único puesto que da acceso al playoff de ascenso a Segunda Federación. Las ‘cebras’ vuelven al segundo puesto y siguen a cuatro puntos de un As Celtas B que se deshizo por 3-1 del colista Sárdoma. 

Valeria Trashorras, defensa del Victoria CF

Valeria Trashorras, talento precoz del Victoria con el fútbol en los genes

Más información

No fue fácil para el cuadro coruñés, que lo pasó mal en la primera mitad. El Victoria aprovechó que fue mejor en los diez minutos iniciales para marcar por medio de Nuria, que acertó desde fuera del área, y luego bajó un punto en la presión y le tocó contener a un Friol que llegó bastante y encontró un tanto de Keisy, su jugadora más destacada. 

En la segunda mitad cambió el gruion del encuentro, el Victoria volvió a ajustar bien la presión y fue claramente superior a su rival. De esa forma dispuso de varias ocasiones para marcar un 2-1 que llegaría tras una gran acción individual de Candela, que acabó con un tiro a la escuadra desde la frontal. 

El equipo de Javi Angeriz tuvo después ocasiones para sentenciar y un susto final, en el que Ainhoa sacó un vaselina que pudo ser el 2-2.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

FER10543_21581431

Arnau Comas: "En los dos últimos partidos, sobre todo con balón, hemos dado un paso adelante"
Eder Pereira
El central Tomé realiza un despeje en una acción a balón parado del Céltiga

Manu Berrocal salva un punto para un Arteixo con diez jugadores
Santi Mendoza
Mella pugna por un balón aéreo durante el Las Palmas-Dépor

Luis García: "Hemos impuesto nuestro estilo y hemos sido merecedores de algo más en un gran partido de fútbol"
Israel Zautúa
Jugada del partido entre el Ourense y el Obradoiro disputado ayer en el Paco Paz

El Obradoiro cae en Ourense (96-93) y deja vía libre al Leyma
María Varela