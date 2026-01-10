Candela devuelve la segunda plaza al Victoria

Lance del partido entre Victoria y Friol en Leyma QUINTANA

Importantísimo triunfo del Victoria CF ante el Friol (2-1) en su lucha por pelear el único puesto que da acceso al playoff de ascenso a Segunda Federación. Las ‘cebras’ vuelven al segundo puesto y siguen a cuatro puntos de un As Celtas B que se deshizo por 3-1 del colista Sárdoma.

No fue fácil para el cuadro coruñés, que lo pasó mal en la primera mitad. El Victoria aprovechó que fue mejor en los diez minutos iniciales para marcar por medio de Nuria, que acertó desde fuera del área, y luego bajó un punto en la presión y le tocó contener a un Friol que llegó bastante y encontró un tanto de Keisy, su jugadora más destacada.

En la segunda mitad cambió el gruion del encuentro, el Victoria volvió a ajustar bien la presión y fue claramente superior a su rival. De esa forma dispuso de varias ocasiones para marcar un 2-1 que llegaría tras una gran acción individual de Candela, que acabó con un tiro a la escuadra desde la frontal.

El equipo de Javi Angeriz tuvo después ocasiones para sentenciar y un susto final, en el que Ainhoa sacó un vaselina que pudo ser el 2-2.