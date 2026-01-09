Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Tercera Federación

Los diez nombres propios de la Tercera Federación coruñesa

Así lo han hecho los jugadores más destacados de Silva, Arteixo y Montañeros en el primer tramo de competición

Santi Mendoza
Santi Mendoza
09/01/2026 22:27
Jota, del Arteixo; y Unai y Achore, del Montañeros, durante el derbi disputado en Visma
Jota, del Arteixo; y Unai y Achore, del Montañeros, durante el derbi disputado en Visma el pasado mes de noviembre
PATRICIA G. FRAGA
La Tercera Federación regresa hoy con la disputa del Arteixo-Céltiga, momento que aprovechamos en DXT Campeón para repasar los nombres propios del primer tramo de competición. En lo que se refiere al equipo rojiblanco, Silva y Montañeros, manda la juventud.

10. Jorge Tomé (Arteixo) - 25 años. Posición: Central. Minutos: 1.170. Goles: 1.

En su segunda temporada en el club, el zaguero está disfrutando nuevamente de mucho protagonismo. Sus dos únicas ausencias se debieron a una expulsión ante el Estradense que le acarreó sanción y a los problemas físicos que le impidieron particpar la pasada jornada. A su habitual solidez defensiva le sumó un importante tanto que significó el inicio de la remontada ante el Noia.

9. Pape Gaye (Montañeros) - 28 años. Posición: Delantero. Minutos: 753. Goles: 5.

El primer y último partido de Liga hacen merecedor al delantero senegalés de tener un hueco en este Top 10, pues su doblete ante el Céltiga (2-1) y el gol en el campo del Barco (0-1) significaron victorias para el Montañeros. Entre medias peleó el puesto con Juan de Dora, a quien le ganó la batalla por estar en el once en los cuatro partidos más recientes.

8. Minibugy (Silva) - 25 años. Posición: Portero. Minutos: 1.260. Goles: -20.

Una media de 1,43 goles por partido no es ninguna maravilla para un portero, pero con Minibugy se debe contextualizar que solo se perdió un encuentro y que pertenece a un Silva que en estos momentos ocupa la última posición. Sus actuaciones fueron importantes para mantener la portería a cero ante Barco, Lugo B y Barbadás, los tres rivales ante los que el conjunto coruñés logró la victoria.

7. Rodri Parafita (Silva) - 27 años. Posición: Carrilero izquierdo. Minutos: 956. Goles: 3.

Y si importantes han sido las aportaciones de Minibugy, qué decir de las de Rodri Parafita, pichichi de la pasada edición del grupo gallego de Tercera Federación. El de Cerceda empezó con el pie cambiado la temporada, pero desde su regreso al carril izquierdo es el hombre al que se agarra el Silva para lograr la permanencia. Lleva tres goles en las cinco últimas jornadas y ante el Lugo B y Barbadás el equipo terminó venciendo.

6. Álvaro Queijeiro (Arteixo) - 32 años. Posición: Centrocampista. Minutos: 1.038. Goles: 0.

Las estadísticas de Queijeiro no recogen goles, pero sí que es pieza clave para Posi, que solo lo dejó sin minutos en un partido de principio de temporada y en un duelo en el que estaba sancionado. Tras un año fuera de los terrenos de juego, el exfabrilista está cumpliendo con las expectativas y lleva la batuta del Arteixo, a quien además ha aportado asistencias medidas como la que dio a Jota en el derbi ante el Montañeros.

5. Marcos Aller (Arteixo) - 20 años. Posición: Lateral. Minutos: 1.222. Goles: 2.

El nivel de Queijeiro en categorías de este nivel estaba probado, pero no así el de un Marcos Aller que, más allá de participaciones testimoniales con el Bergantiños en Segunda y Tercera Federación, solo contaba con el aval de su magnífica temporada el curso pasado con el Paiosaco en Preferente. Esto no ha sido obstáculo para que se haya hecho con un puesto en cualquiera de los dos laterales del Arteixo y aportó goles ante Gran Peña y Arosa.

4. Marcos Moreno (Montañeros) - 20 años. Posición: Portero. Minutos: 1.350. Goles: -16.

En el caso del guardameta del Montañeros, su única experiencia como sénior se reducía al gran nivel que dio tras su salto desde el Juvenil el pasado curso en Preferente. Y no se puede decir que haya notado el salto de categoría, pues apenas ha encajado un gol por partido, lleva varias paradas importantes y cinco porterías a cero: ante Silva, Barbadás, Somozas, Estradense y Barco. Destaca bajo palos y es clave en la salida de balón del equipo.

3. Achore Sánchez (Montañeros) - 21 años. Posición: Lateral. Minutos: 1.114. Goles: 1.

Más allá de un pequeño lunar en forma de expulsión ante el Alondras, el jugador de origen etíope se ha hecho con un puesto como lateral derecho en su regreso al Montañeros. Su importancia va más allá del trabajo defensivo, ya que acostumbra a meterse por dentro en el inicio de las jugadas y eso le hace pieza clave para la salida de balón. Su gol ante el Arteixo —exequipo— no se tradujo en puntos, pero sus actuaciones llamaron la atención del seleccionador gallego Manolo García, que lo llevó a la primera fase de la Copa de Regiones.

2. Unai Peón (Montañeros) - 21 años. Posición: Centrocampista. Minutos: 1.115. Goles: 0.

Este centrocampista alcanzó su punto álgido en la base con unos cuantos partidos de División de Honor Juvenil en las filas del Lugo, pero su verdadero salto de calidad ha llegado ya en edad sénior. Tras dos temporadas superando los 3.000 minutos entre la Preferente y la Copa de A Coruña, está siendo uno de los jugadores revelación del grupo gallego de Tercera Federación. También se adapta a una posición de central que este curso apenas ha probado y se caracteriza por abarcar mucho campo, dar salida al balón y ganar duelos.

1. Jota Sanmarful (Arteixo) - 23 años. Posición: Mediapunta. Minutos: 1.053. Goles: 6.

El único jugador entre Silva, Montañeros y Arteixo que aparece entre los ocho máximos goleadores de la Liga es Jota, que ya ha doblado su producción ofensiva del pasado curso. Además, siempre que ha marcado, su equipo salió del partido con algún botín: empates frente a Arosa, Estradense y Cambados; y triunfo contra Montañeros y Barco. Se está entendiendo muy bien con Queijeiro, Melo y Otero, y sus apariciones en el área están siendo muy certeras, algo que espera mantener en un segundo tramo del curso que le puede servir para igualar los diez tantos que logró con el Pabellón B Juvenil en Liga Gallega.

