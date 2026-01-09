Lois Costa presenta su candidatura a presidir el Imperátor

El primer equipo del Imperátor, en un partido de esta temporada ante As Pontes GERMÁN BARREIROS

El Imperátor OAR coruñés está muy cerca de contar con un nuevo presidente. A las 11.00 horas de este viernes, tres antes de que venciera el plazo previsto para ello, Lois Costa Pérez presentó su candidatura para dirigir el club en un escrito en el que detalló cómo conformaría su directiva.

En caso de que, como todo hace indicar, presida el club, estaría acompañado de Vicente Iglesias Martelo —dirigía la Gestora— como vicepresidente primero y Juan Carlos Villar como vicepresidente segundo. Jesús Cordal sería el secretario, Jesús Varela el tesorero y las tareas de vocal recaerían en José Manuel Cancela, Alfonso Ángel Costa y Guillermo Jesús Leira.

Desde este sábado a las 19.00 hasta el martes a esa misma hora, está abierto un plazo de reclamación y subsanación de documentación presentada por parte de las candidaturas. El 14 de enero será momento para la resolución de las reclamaciones presentadas (si las hay) y ese mismo día se publicará de forma oficial la candidatura única de Lois Costa, que deberá esperar un par de días para asumir el cargo.

Si todo va según lo previsto, su toma de posesión llegará el próximo viernes 16, en el marco de una asamblea general que se celebrará a las 19.30 horas en primera convocatoria en el salón de actos del club.

Situación del club

El Imperátor se quedó sin presidente el pasado verano tras el fallecimiento de Juan Luis Villamisar, un hombre que llevaba en el cargo desde 2009, momento en el que sucedió a Ernesto Vázquez. En sus años al frente, descatcó su labor y dedicación con los equipos de base.

En lo que se refiere al primer equipo masculino, que en su día llegó a competir en Tercera División, ahora se encuentra peleando por la salvación en Primera Futgal, categoría a la que ascendió el pasado curso tras vencer en el playoff al Cacheiras.

El club cuenta con quince equipos inscritos en la RFGF, desde la categoría biberón hasta el fútbol sénior, incluyendo también un conjunto en la Tercera Autonómica del fútbol de veteranos.