Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

Lois Costa presenta su candidatura a presidir el Imperátor

Salvo sorpresa, su toma de posesión se producirá el próximo viernes y estará acompañado de Vicente Iglesias Martelo y Juan Carlos Villar como vicepresidentes

Santi Mendoza
Santi Mendoza
09/01/2026 18:31
El primer equipo del Imperátor, en un partido de esta temporada ante As Pontes
El primer equipo del Imperátor, en un partido de esta temporada ante As Pontes
GERMÁN BARREIROS
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El Imperátor OAR coruñés está muy cerca de contar con un nuevo presidente. A las 11.00 horas de este viernes, tres antes de que venciera el plazo previsto para ello, Lois Costa Pérez presentó su candidatura para dirigir el club en un escrito en el que detalló cómo conformaría su directiva. 

Imagen del Marte - Imperátor de Primera Futgal

El futuro del Imperátor pasa por mantenerse fiel a su esencia

Más información

En caso de que, como todo hace indicar, presida el club, estaría acompañado de Vicente Iglesias Martelo —dirigía la Gestora— como vicepresidente primero y Juan Carlos Villar como vicepresidente segundo. Jesús Cordal sería el secretario, Jesús Varela el tesorero y las tareas de vocal recaerían en José Manuel Cancela, Alfonso Ángel Costa y Guillermo Jesús Leira. 

Desde este sábado a las 19.00 hasta el martes a esa misma hora, está abierto un plazo de reclamación y subsanación de documentación presentada por parte de las candidaturas. El 14 de enero será momento para la resolución de las reclamaciones presentadas (si las hay) y ese mismo día se publicará de forma oficial la candidatura única de Lois Costa, que deberá esperar un par de días para asumir el cargo. 

Si todo va según lo previsto, su toma de posesión llegará el próximo viernes 16, en el marco de una asamblea general que se celebrará a las 19.30 horas en primera convocatoria en el salón de actos del club. 

Situación del club

El Imperátor se quedó sin presidente el pasado verano tras el fallecimiento de Juan Luis Villamisar, un hombre que llevaba en el cargo desde 2009, momento en el que sucedió a Ernesto Vázquez. En sus años al frente, descatcó su labor y dedicación con los equipos de base

En lo que se refiere al primer equipo masculino, que en su día llegó a competir en Tercera División, ahora se encuentra peleando por la salvación en Primera Futgal, categoría a la que ascendió el pasado curso tras vencer en el playoff al Cacheiras. 

El club cuenta con quince equipos inscritos en la RFGF, desde la categoría biberón hasta el fútbol sénior, incluyendo también un conjunto en la Tercera Autonómica del fútbol de veteranos.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Jugada de un partido del CRAT de esta temporada

Guía del fin de semana: la vuelta de vacaciones para el deporte coruñés
María Varela
Rafa Lisboa, uno de los líderes del Ourense, en un partido de esta temporada

Previa | Derbi gallego de acento compostelano en el Pazo Paco Paz
Chaly Novo
El nuevo delantero del Racing de Santander, Giorgi Guliashvili.

El Racing refuerza su ataque con la llegada del atacante Giorgi Guliashvili
Zeltia Regueiro
Pedri observa a Christian Santos saltando a por un balón en el Las Palmas-Deportivo

Vídeo | La exhibición de Pedri con 17 años en la última visita del Deportivo a Las Palmas
Esther Durán