Las 10 figuras de la Preferente coruñesa

Este domingo regresa la Preferente Futgal tras el parón navideño con una jornada que significará el final de la primera vuelta. Tres de los equipos coruñeses —Órdenes, Betanzos y San Tirso— ocupan puestos de playoff de ascenso, mientras que Sofán y Victoria no quieren despegarse de esa lucha y el Paiosaco cotiza al alza en las últimas fechas. A continuación, un ránking de los diez jugadores que han destacado en dichos equipos.

10. Josiño (Paiosaco) - 35 años. Posición: Centrocampista. Minutos: 1.339. Goles: 3.

El eterno centrocampista de Paiosaco, que vive su undécima temporada en el club, tan solo se ha perdido un partido y fue por sanción. En lo demás, apenas dos sustituciones para un jugador que ha sido pieza clave tanto para Christian Gómez como para Iván Sánchez. Pese a que la situación del equipo —undécimo con seis puntos de margen sobre los puestos de descenso— está todavía lejos de ser la ideal, es uno de los que tira del carro y ya lleva tres goles, uno más que el pasado curso.

9. Pablo Vigo (San Tirso) - 41 años. Posición: Central. Minutos: 1.416. Goles: 0.

Si experimentado es Josiño, qué decir de Pablo Vigo, que continúa en plena forma rebasados los 40 años. La temporada pasada participó en 42 partidos y esta va camino de acercarse a esa cifra, pues ha disputado todos los partidos de Liga y el de Copa de A Coruña ante el Galicia Gaiteira. Y solo ante el Lalín fue sustituido. Con su capacidad táctica ha colaborado a que el San Tirso sea uno de los equipos menos goleados y alguno de sus potentes saques de banda ha acabado en gol.

8. Gardu (Sofán) - 22 años. Posición: Portero. Minutos: 900. Goles: -10.

La sexta posición del Sofán, que superó el pasado fin de semana una complicada eliminatoria inicial de Copa da Costa en el campo del Dumbría, se explica desde la aportación colectiva, ya que no hay ningún futbolista que esté destacando en el apartado goleador. Sí están brillando los guardametas, especialmente un Pablo García ‘Gardu’ que en once encuentros ha encajado once tantos. Ocho porterías a cero avalan a un meta que tiene una gran competencia interna en su compañero Brais Gómez.

7. Iván Mandayo (Victoria) - 21 años. Posición: Centrocampista. Minutos: 1.427. Goles: 0.

La tarjeta estadística de Mandayo Jr. no recoge ningún gol, pero el hecho de que solo se haya perdido trece minutos de Liga (ante el Órdenes) revela una confianza total de Miguel Taibo en él. Y no es para menos, pues el carrilero coruñés se ha adaptado a la perfección a la posición de centrocampista en la que le decidió situar el entrenador. “De otra categoría. Sublime”, valoró Taibo cuando analizó su defensa en DXT Campeón.

6. Iván Calvo (Órdenes) - 22 años. Posición: Centrocampista. Minutos: 1.302. Goles: 4.

Uno de los responsables del espectacular inicio del Órdenes, tercer clasificado cuando su objetivo inicial era la permanencia, es este centrocampista de Oroso. Es indiscutible en la titularidad para Pery López y, por segunda temporada consecutiva, va en progresión de acercarse a los diez goles. Siempre que ha marcado este curso, su equipo se ha llevado los tres puntos, pues lo hizo ante Lalín (2-0), Cidade de Ribeira (5-1), Sigüeiro (1-3) y Pol (1-0).

5. Denis López (San Tirso). 31 años. Posición: Delantero. Minutos: 1.088. Goles: 7.

Uno de los dos futbolistas de estos seis equipos que ha alcanzado los siete tantos es Denis López, delantero que siempre asegura al San Tirso un buen puñado de goles por temporada. Lo más importante para él es que parece haber dejado atrás las molestias físicas que le lastraron en el tramo final del pasado curso y lleva varios partidos seguidos disputando los 90 minutos. En la segunda vuelta debe ser clave para que los de Abegondo vuelvan a terminar en los primeros puestos de la clasificación.

4. Pablo Mouriño (Órdenes). 24 años. Posición: Delantero. Minutos: 1.177. Goles: 7.

Este delantero centro comparte con Denis haber pasado por la cantera del Deportivo y ser el otro que lleva siete goles en Liga. Con sus dianas ante Betanzos, Miño, Dubra y Victoria —también marcó en la derrota ante el Negreira—, el de Ordes ha contribuido a algunos de los 33 puntos que tienen a su equipo en el podio de la clasificación. Los 20 puntos de margen con respecto a la zona de descenso parecen más que suficientes y el segundo tramo de competición marcará hasta dónde pueden llegar.

3. Raúl Pita (Betanzos). 19 años. Posición: Delantero. Minutos: 734. Goles: 5.

La gran revelación de la temporada merece un lugar en el podio. Canterano del Betanzos y procedente del Juvenil de Segunda Futgal, con quien marcó el curso pasado 33 goles en 23 partidos, este año se hizo rápidamente con un hueco en el primer equipo pese a continuar en edad juvenil. Y ha respondido a la confianza de Claudio Corbillón con goles ante Victoria, Burela, Cultural Maniños, Miño, Negreira y los dos más recientes frente al Atlético San Pedro en Copa de A Coruña. Siempre que ha marcado, triunfo del Betanzos.

2. Miguel Mandayo (Victoria). 24 años. Posición: Carrilero. Minutos: 1.332. Goles: 5.

Rápido y resistente como pocos en la categoría, el carrilero del Victoria está firmando una magnífica temporada. Sus apariciones aumentaron el curso pasado tras dos años en los que no pudo estar demasiado con el equipo por motivos laborales y este lo está jugando prácticamente todo. En la temporada de regreso a Preferente, el equipo de Santa Lucía ocupa la octava posición a ocho puntos del playoff y con nueve de renta sobre la zona de descenso, por lo que será la segunda vuelta la que defina su objetivo.

1. Jesús Jurado (Betanzos). 26 años. Posición: Portero. Minutos: 1.440. Goles: -10.

Es difícil imaginar un mejor ratio de goles en contra por minuto (un tanto cada 144) que el que presenta el ex del Meicende. Es un guardameta de 1.85 metros de estatura y buenos reflejos, que destaca especialmente en la seguridad, el juego de pies y el posicionamiento. Su equipo empezó mal el campeonato y en las tres primeras jornadas recibió cinco goles, pero desde entonces ha dejado la portería a cero en diez ocasiones. Seis de ellas, en un tramo entre la sexta y decimotercera jornada en el que acumuló 623 minutos de imbatibilidad. Compañeros de la zaga como Laye, Barbeito, Marcos, Álvaro Dolz o Javi Fernández ayudan a que el Betanzos sea el equipo menos goleado de la categoría.