Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Primera Futgal

El Imperátor encara las últimas horas de plazo sin candidatos a la presidencia

En el club tienen constancia de una persona interesada en coger las riendas, pero todavía no hay nada en firme

Santi Mendoza
Santi Mendoza
08/01/2026 21:29
El primer equipo del Imperátor, durante un partido de esta temporada ante el Sporting Coruñés
El primer equipo del Imperátor, durante un partido de esta temporada ante el Sporting Coruñés
JAVIER ALBORÉS
Este viernes a las 14.00 horas se cierra el plazo para presentar candidaturas a la presidencia del Imperátor, y lo hará sin que nadie se haya postulado hasta ahora. De no aparecer ningún aspirante, la Junta Gestora continuará al frente del club hasta la próxima convocatoria electoral. 

El primer equipo del Imperátor, durante un partido de esta temporada ante el Meirás

El Imperátor convoca elecciones a la presidencia del club

El club del barrio de la Sagrada Familia está sin presidente desde el fallecimiento, el pasado verano, de Juan Luis Villamisar. Desde entonces, la entidad está dirigida por una Junta Gestora presidida por Vicente Martelo, que seguiría al mando si no se presenta ningún candidato. 

Desde la entidad apuntaban a primera hora de la tarde de este jueves que, pese a no tener ninguna candidatura en firme, sí tenían constancia de un potencial candidato. Finalmente, nadie se presentó en las oficinas del club y todo queda pendiente para las últimas horas.

En caso de que alguien se postule, se abriría un plazo de reclamaciones, paso previo a una elección que llegaría el próximo viernes en el marco de una asamblea general.

