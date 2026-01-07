Galicia se medirá a Asturias por un puesto en la Final Four

Galicia celebra un gol en la primera fase Futgal

La Selección Gallega UEFA ya conoce a su rival de la fase intermedia de la Copa de las Regiones UEFA. El combinado que dirige Manolo García se medirá a Asturias en la siguiente ronda nacional de la competición, quedando encuadrado como local en el sorteo. El partido se disputará el miércoles 28 o el jueves 29 de enero.

Galicia se volvió a aliar con la fortuna para superar la fase de grupos. El combinado gallego firmó una derrota y un empate que, en principio, no le servían para clasificarse. Sin embargo, una alineación indebida de Andalucía (uno de sus jugadores había disputado la Conference League con el ST Joseph’s de Gibraltar) les terminó dando tres puntos que significaron el pase a los cuartos de final de la fase nacional.

Galicia y Asturias ya se enfrentaron en la fase intermedia de la edición 2024 de la Copa de las Regiones. Un encuentro que terminó con victoria gallega por 0-1 gracias a un tanto de Félix Rial. En aquella ocasión, Galicia terminó llegando a la final nacional, donde cayó con la selección de Aragón.

Para conocer la convocatoria para el enfrentamiento entre Galicia y Asturias habrá que esperar, aunque el seleccionador, Manolo García, afirmó en una entrevista con DXT Campeón que la lista podría variar con respecto a la de la fase de grupos.

En los otros tres emparejamientos de esta ronda, Cataluña recibirá a Aragón, Navarra al País Vasco y Canarias a La Rioja. Los cuatro equipos vencedores conseguirán su billete para la Final Four nacional del 1 de marzo, de la que saldrá el representante español para la fase europea.