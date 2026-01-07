Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Segunda Federación

El Atlético Baleares paga la cláusula y deja al Bergan sin Lache

El club carballés acudirá al mercado en busca de un lateral derecho

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
07/01/2026 17:18
Marc Lachèvre se prepara para golpear el balón durante el partido contra el Oviedo B en As Eiroas
Marc Lachèvre se prepara para golpear el balón durante el partido contra el Oviedo B en As Eiroas
Raúl López Molina
No ha sido, ni mucho menos, larga la estadía de Marc Lachèvre ‘Lache’ en As Eiroas. El lateral catalán abandona el Bergantiños tras menos de dos meses en su plantilla después de que el Atlético Baleares haya tomado la decisión de abonar la cantidad designada en la cláusula de rescisión de su contrato con la entidad carballesa.

Lache firmó por el Bergantiños a principios del mes de noviembre para reforzar el carril derecho tras las bajas forzadas por lesión de Blas Alonso y Adolfo González. Las salidas se produjeron el 18 de septiembre, cuando se conoció la rotura de ligamento cruzado de Adolfo González y la baja definitiva de Blas Alonso también por problemas físicos. Desde entonces, la dirección deportiva carballesa, comandada por Darío Cotelo, se puso a trabajar para encontrar un nuevo lateral derecho para la plantilla de Simón Lamas, que solo contaba entonces con Peña en esa posición de forma natural.

El 8 de noviembre, un mes y medio más tarde, se hizo oficial la incorporación de Lache. Desde entonces, el catalán empezó siendo suplente, pero se hizo con la titularidad en los tres últimos partidos del año 2025 contra la Gimnástica Segoviana, el Lealtad y el Sámano. Sin embargo, en el primer choque de este 2026, el pasado fin de semana contra la Sarriana a domicilio, Marc Lachèvre tan solo jugó los últimos nueve minutos del encuentro.

">

En total ha sido convocado a siete partidos, jugando seis de ellos, tres como titular, en los que ha acumulado un total de 288 minutos y una asistencia a Darío Germil ante el Lealtad. Lache continuará su carrera en el Atlético Baleares, equipo del Grupo 3 de Segunda Federación que ocupa la tercera plaza por detrás del Poblense y el Reus. Allí se reencontrará con el que fue su entrenador en el filial del Espanyol en la temporada 2021-22, Luis Blanco, que tomó las riendas del banquillo balear la temporada pasada.

La salida del Lache obliga de nuevo al Bergantiños a acudir al mercado de fichajes en busca de un lateral derecho, según han confirmado fuentes del propio club carballés. Hasta que llegue ese refuerzo, todo apunta a que Peña será el dueño del carril derecho en los onces de Simón Lamas, como ya sucedió en el último partido disputado por el Bergan el pasado domingo, cuando cayó derrotado por 1-0 contra la Sarriana en el campo de A Ribela.

