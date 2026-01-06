Las cinco grandes sorpresas de la primera ronda en la Copa de A Coruña

Los jugadores del Visantoña celebran su clasificación ante el Boimorto CEDIDA

La primera ronda de la Copa de A Coruña dejó eliminatorias muy desiguales —San Tirso, Betanzos y Carral superaron incluso los diez tantos ante sus rivales—, pero también alguna que otra sorpresa. Las mejores tuvieron que ver con la caída del vigente subcampeón, Sporting Meicende, y con cuatro equipos que fueron quién de derrotar a conjuntos de superior categoría.

5. Pastoriza 2-0 Sporting Ciudad

Uno de los equipos que venció a otro de una liga mejor fue el Pastoriza. La sorpresa es relativa, pues pese a ser el sexto clasificado del grupo 2 de Tercera Futgal, tenía enfrente al colista del grupo coruñés de Segunda, por lo que la diferencia no era tan grande. El factor campo terminó de hacer el resto y los de Arteixo se impusieron con goles de Bruno y Cristian Fernández.

En la próxima ronda, el Pastoriza tendrá uno de los enfrentamientos más complicados que le podía tocar. Se medirá al Paiosaco, equipo de Preferente que superó por 0-1 al filial del Bergantiños en As Eiroas.

4. Almeiras 2-0 Torre

Con idéntico resultado venció el Almeiras, líder del grupo coruñés de Segunda, al Torre, noveno en el grupo 1 de Primera Futgal. El equipo entrenado por Miguel Pena salió muy fuerte al partido y aprovechó la falta de confianza de su rival (solo un triunfo en sus cinco últimos partidos) para marcar dos goles en 18 minutos por medio de Dani Varela, jugador que ya lleva quince tantos esta temporada.

No se movió más el marcador y la mira del Almeiras está puesta ya en los dieciseisavos de final, donde volverá a jugar en Os Loureiros, esta vez ante el Sada, equipo de su misma Liga con el que está empatado a 30 puntos. En el precedente de la primera vuelta, el resultado fue de 1-0 a favor de los sadenses, por lo que tendrán una buena oportunidad para resarcirse.

3. Sporting Meicende 1-1 (3-4) Vizoño

La tanda de penaltis sonrió a un Vizoño que de esa forma dejó fuera al Sporting Meicende, subcampeón de la edición de 2025. Los de Jano Teixeira son también de Primera Futgal —sextos en el grupo 2—, pero la empresa era muy complicada por visitar un campo tan complicado ante un rival copero y en plena forma, pues marcha segundo en el grupo 1. Miranda igualó el tanto de Juanjo Pardo y en los penaltis Martín Rilo acabó deteniendo el último de doce lanzamientos para mantener el 3-4 que clasificó a los de Abegondo.

No ha tenido el Vizoño el cuadro más amable, ya que en la siguiente ronda se medirá a otro Primera, el Queixas. Un enfrentamiento que al menos podrá disputar en casa, pero que en caso de superar derivaría en unos octavos de final donde el rival más probable es el San Tirso. Y de avanzar también ahí, podrían esperar en cuartos Betanzos o Carral. Ahí es nada.

2. Eirís 5-1 Culleredo

La contundencia del resultado hace al Eirís merecedor del segundo puesto en este ránking de sorpresas. El equipo de Lamadosa, quinto en el grupo 1 de Tercera, pasó por encima del Culleredo, séptimo en Segunda. Y lo hizo con cinco goleadores distintos: Carlos Liñares, Vargas, Sayed, Cheikh Mamadou y Ndong.

Su batalla en Liga pasa por limar los cuatro puntos que le separan del Xuventude Laracha para disputar los playoffs de ascenso; mientras que en Copa se verá las caras en dieciseisavos con el Orillamar, uno de los mejores equipos de Primera Futgal.

1. Visantoña 2-2 (9-8) Boimorto

Pero si hubo una sorpresa por encima del resto, esa fue la del Visantoña ante el Boimorto en el campo de As Brañas. Se enfrentaban el segundo clasificado del grupo 3 de Tercera Futgal—con un partido menos que el líder— contra el octavo del grupo 2 de Primera, pero la diferencia de dos categorías quedó difuminada ante el buen hacer del cuadro local.

Por si fuera poco, el equipo del municipio de Santiso tuvo que levantar el 0-2 que el Boimorto logró en apenas 19 minutos. Lo hizo con dos tantos en la segunda mitad, de Hicham y Brais, que precedieron a una tanda de penaltis de 22 lanzamientos en la que el portero del Boimorto acabó mandando el balón al larguero.

La dificultad será aún mayor para el Visantoña en la próxima ronda, ya que recibirá al Victoria, equipo del que le separan tres categorías. Las ‘cebras’ hicieron valer su condición de equipo de Preferente con un cómodo triunfo ante el Mercurio (0-6).

- Se quedaron cerca

Mención especial merecen también dos equipos que, pese a la derrota, firmaron muy buenas actuaciones. Uno es el ya citado Bergan B, que solo cedió por la mínima ante un Paiosaco de tres categorías más; y otro el Xuventude de Crendes, noveno en Segunda Futgal, quien cayó en penaltis ante el Ural, de Primera, tras terminar el duelo con empate a dos.