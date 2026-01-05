El Sporting Burgo avanza a cuartos por penaltis en la montaña rusa de Eirís

Imagen del Eirís-Sporting Burgo disputado ayer en el campo de Lamadosa PATRICIA G. FRAGA

Siete equipos lograron ayer su clasificación para los cuartos de final de la IV Copa de A Coruña Femenina. Falta por definir el vencedor del Atlético Cercedense-Carral, que se disputará este jueves en O Roxo.

Eirís 3-3 Sporting Burgo: Pasó muchos apuros el Sporting Burgo, de Primera Galicia, ante un Eirís recién ascendido a Segunda. Las visitantes se vieron 3-2 abajo en el marcador tras una primera mitad en la que Sara Romero destacó con dos tantos y solo un desafortunado tanto en propia meta a los 80 de juego impidió al Eirís vencer el partido. En la tanda de penaltis —el acta de la RFGF no recoge resultado—, el Burgo certificó su clasificación y se medirá en la próxima ronda al Victoria B, campeón de las dos últimas ediciones.

Victoria B 3-0 Orzán B: Sólido inicio del gran favorito para hacerse con la competición. Las de Isa Vázquez se adelantaron a los diez minutos con un gol de Ambra Gjegji y sentenciaron en el tramo final con tantos de Sara Barros y de Sofía Rodríguez, jugadora habitualmente en dinámica del primer equipo. En el enfrentamiento de cuartos de final, que se disputará el próximo 19 de marzo, serán visitantes ante el Burgo.

Eliminatorias confirmadas: Mientras el Sporting Cambre, que se impuso en Meicende, espera un rival que saldrá del duelo de Cerceda, la parte baja del cuadro ya está completa. En la antepenúltima ronda se verán las caras el Bergantiños y el Atlético San Pedro tras superar a Curtis y Órdenes; y también Unión Campestre y Pastoriza, que derrotaron a Orillamar y Crendes.