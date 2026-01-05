Mi cuenta

O Noso Fútbol | Amistoso

El Montañeros derrota al Bergantiños en un amistoso en As Eiroas

Los coruñeses se adelantaron con tres goles en 17 minutos y terminaron venciendo por 2-3

Santi Mendoza
Santi Mendoza
05/01/2026 18:27
Imagen del partido disputado en As Eiroas
Imagen del partido disputado en As Eiroas
BERGANTIÑOS FC
Bergantiños y Montañeros disputaron esta mañana un amistoso en As Eiroas que terminó con triunfo por 2-3 del conjunto coruñés. Los visitantes salieron muy fuertes y terminaron derrotando a un equipo de superior categoría, algo que les carga de moral para el segundo tramo del curso.

Jairo Arias, entrenador del Montañeros posa para DXT con el campo de Visma al fondo, lugar en el que cosechó sus mayores éxitos en 2025

Jairo Arias: “En los primeros partidos de Liga trabajamos sobre una idea más cerrada”

Más información

Jairo Arias dispuso la siguiente alineación en la primera mitad: Guille; Achore, Iago López, Mauro, Pedro Barbolla; Unai; Otero, Balsa, Dani Fernández, Ogando; Pape. Un once muy titular que dio paso en el siguiente acto a jugadores menos habituales —e incluso algún juvenil— como Pablo, Diego Rodríguez, Pedro Carreira, Real, Álex Suárez y Alonzo.

El Montañeros llegaba descansado tras disputar su último partido el pasado 21 de diciembre en el campo del Barco (0-1). No así el Bergantiños, que afrontaba el duelo unas horas después de caer en A Ribela ante la Sarriana (1-0) y optó para este amistoso por jugadores que no habían sido titulares en tierras lucenses.

En la primera mitad mandó con claridad el equipo coruñés, que se situó con un 0-3 a los 17 minutos merced a los goles de Ogando, Balsa y Pape. Koke logró recortar distancias antes del descanso e Isma Cerro puso el definitivo 2-3 a los 65 de juego, confirmando la mejoría de su equipo en la segunda mitad.

El próximo compromiso oficial del Bergantiños, cuarto clasificado del grupo 1 de Segunda Federación, será este domingo ante el Real Ávila (As Eiroas, 17.00 horas); mientras que el Montañeros, octavo en el grupo gallego de Tercera Federación, recibirá también el domingo al Boiro (Elviña Grande, 12.15 horas).

