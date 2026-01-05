El Montañeros derrota al Bergantiños en un amistoso en As Eiroas

Imagen del partido disputado en As Eiroas BERGANTIÑOS FC

Bergantiños y Montañeros disputaron esta mañana un amistoso en As Eiroas que terminó con triunfo por 2-3 del conjunto coruñés. Los visitantes salieron muy fuertes y terminaron derrotando a un equipo de superior categoría, algo que les carga de moral para el segundo tramo del curso.

Jairo Arias: “En los primeros partidos de Liga trabajamos sobre una idea más cerrada” Más información

Jairo Arias dispuso la siguiente alineación en la primera mitad: Guille; Achore, Iago López, Mauro, Pedro Barbolla; Unai; Otero, Balsa, Dani Fernández, Ogando; Pape. Un once muy titular que dio paso en el siguiente acto a jugadores menos habituales —e incluso algún juvenil— como Pablo, Diego Rodríguez, Pedro Carreira, Real, Álex Suárez y Alonzo.

El Montañeros llegaba descansado tras disputar su último partido el pasado 21 de diciembre en el campo del Barco (0-1). No así el Bergantiños, que afrontaba el duelo unas horas después de caer en A Ribela ante la Sarriana (1-0) y optó para este amistoso por jugadores que no habían sido titulares en tierras lucenses.

En la primera mitad mandó con claridad el equipo coruñés, que se situó con un 0-3 a los 17 minutos merced a los goles de Ogando, Balsa y Pape. Koke logró recortar distancias antes del descanso e Isma Cerro puso el definitivo 2-3 a los 65 de juego, confirmando la mejoría de su equipo en la segunda mitad.

El próximo compromiso oficial del Bergantiños, cuarto clasificado del grupo 1 de Segunda Federación, será este domingo ante el Real Ávila (As Eiroas, 17.00 horas); mientras que el Montañeros, octavo en el grupo gallego de Tercera Federación, recibirá también el domingo al Boiro (Elviña Grande, 12.15 horas).