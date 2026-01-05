Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol

El Imperátor convoca elecciones a la presidencia del club

Este viernes, a las 14.00 horas, finaliza el plazo para la presentación de las candidaturas

Santi Mendoza
Santi Mendoza
05/01/2026 17:52
El primer equipo del Imperátor, durante un partido de esta temporada ante el Meirás
El primer equipo del Imperátor, durante un partido de esta temporada ante el Meirás
GERMÁN BARREIROS
El Imperátor, club del barrio de la Sagrada Familia cuyo equipo sénior milita en la Primera Futgal, continúa en la búsqueda de presidente tras el fallecimiento, el pasado verano, de Juan Luis Villamisar. Por ello, han convocado elecciones con la idea de que la toma de posesión del nuevo máximo dirigente se produzca el viernes 16 de enero.

Imagen del Marte - Imperátor de Primera Futgal

El futuro del Imperátor pasa por mantenerse fiel a su esencia

Más información

El plazo de presentación de candidaturas —hace falta estar en el censo electoral del club y ser mayor de edad— lleva abierto desde el pasado viernes y estará abierto hasta el viernes de esta semana, a las 14.00 horas.

A continuación se abrirá un plazo de reclamaciones, paso previo a la asamblea general para su constitución formal y elección de presidente, que se celebrará el viernes 16 de enero a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas en segunda convocatoria, en el salón de actos del club.

