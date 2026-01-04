Un gol a balón parado cerca del final penaliza al Bergantiños en Sarria (1-0)

Alineación titular del Bergantiños ante la Sarriana Bergantiños FC

El Bergantiños, que había cerrado 2025 con tres victorias, comenzó el año nuevo con una inmerecida derrota en Sarria. Los pupilos de Simón Lamas dominaron a un rival replegado durante el segundo tiempo, pero en un saque de esquina cerca del final, Maxi cabeceó la pelota a la red y dejó sin margen de reacción a la escuadra rojilla.

El equipo carballés inició el encuentro desde la seguridad de jugar con tres centrales para tratar de dominar el duelo desde todos los conceptos. Peñalver y Sola daban profundidad y Marru tuvo libertad de movimientos a ambos lados de Darío, el hombre de referencia en ataque del Bergantiños. Un par de centros consecutivos desde la derecha, despejados por Embadje, fueron las primeras señales de que el elenco de Lamas había viajado a Sarria para comenzar el año con victoria.

Sin embargo, el primero en lucirse fue Santi Canedo, que rechazó un disparo de Millán. La respuesta la protagonizó Iago Novo, con un disparo en conducción desde fuera del área. Embadje fijó el cuero en sus guantes, cerca del larguero. El jugador de Ferrolterra protagonizó la siguiente ocasión pasado el cuarto de hora. Cayó a la izquierda para recibir con ventaja sobre Ju, que solamente se atrevió a molestar. Dentro del área, sin encontrar claro el pase, Iago Novo optó por cerrar la acción, pero la pelota fue al lateral externo de la red.

El Bergantiños vio que la Sarriana igualaba la posesión. Maycon se ajustaba a los desmarques de Iago Novo y reculó para acomodarse delante de Darío, ayudando a Maxi. Millán, obligando a estirarse a Santi Canedo, y Willian, con chut cruzado que se alejó del palo, dejaron constancia de que la dinámica del juego cambiaba de dirección.

Superada la media hora volvió a sufrir el cuadro carballés ante dos acciones de David Vilán. Primero, Santi Canedo desvió desde el césped el remate a bocajarro del atacante local. Después, el cancerbero del Bergantiños sacó los puños para alejar la pelota en el córner cerrado lanzado por el futbolista de la Sarriana.

David Vilán fue el dueño de las acciones locales a balón parado y Santi Canedo el encargado de desbaratarlas, como en el libre directo del minuto 42. La pelota buscó la escuadra con más colocación que potencia y el meta del conjunto rojillo atrapó el balón en dos tiempos.

Gran oportunidad

No había transcurrido el primer minuto del segundo tiempo cuando el Bergantiños pudo tomar ventaja en el marcador. Peñalver, muy adelantado, remató sin oposición un centro desde la izquierda. Embadje, en el centro del marco, detuvo el cabezazo del lateral.

La Sarriana también pudo anotar cuando no se había cumplido el tercer minuto de la reanudación. Keko impidió que algún jugador local llegara a un centro que corrió lento por delante de la portería de Santi Canedo. Sacó la pelota del área, pero en la continuación, la suerte estuvo de cara para los pupilos de Simón Lamas, ya que a David Vilán le faltaron centímetros para desviar a gol un centro al que se lanzó con decisión. El partido mantuvo el ritmo y aumentó las ocasiones. Un golpe en la cabeza no apartó a Iago Parga del encuentro. Se la vendaron y aguantó en el eje de la zaga local.

Poco después, antes de la hora de juego, un robo de Marru en la izquierda le permitió llegar al área, hacer un regate seco, servir a Darío y que el punta del Bergan chutara al larguero. No tardó la Sarriana en apuntarse otra ocasión. David Vilán recibió en el área y disparó alto.

El conjunto de Lamas había ganado calidad en la presión y recuperó más balones. La Sarriana estaba incómoda porque no lograba enlazar con un ausente Boedo, que fue sustituido por Edu.

El conjunto carballés buscó profundidad al colocar en el césped sintético de A Ribela a Keko por Tass. Willian también dejó su lugar a Santi Gegunde en el cuadro local. Los cambios igualaron el partido, aunque las aportaciones de Uwumiru requirieron de más atención por parte de Maxi y Iago Parga.

Santi Canedo salvó al Bergantiños de la derrota con un desvío en un tiro cruzado de David Vilán, aunque no pudo completar su buena actuación en el córner. Berardozzi lo lanzó abierto, al segundo palo, y Maxi cabeceó la pelota a las mallas. La escuadra de Lamas arriesgó en una prolongación de partido en la que Santi Gegunde rozó el 2-0 a la contra.

El Bergantiños, que sigue en la zona de playoff, mereció mejor suerte en A Ribela ante una Sarriana que llevaba dos meses sin ganar en casa y se aleja de los puestos de descenso.