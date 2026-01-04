La cuarta victoria consecutiva del Bergantiños pasa por Sarria

El delantero Darío Germil ante el Sámano RAÚL LÓPEZ

El Bergantiños, cuarto clasificado del grupo 1 de Segunda Federación, visita este domingo a la Sarriana (A Ribela, 17.00 horas, a través de TVG Web). Un encuentro en el que el equipo carballés tiene la posibilidad de igualar su mejor racha de la temporada y sumar su cuarto triunfo consecutivo. De lograrlo, estará una semana más en puestos de playoff.

El Bergantiños derrota al colista y termina el año en playoff (1-0) Más información

Entre la quinta y la octava jornada de competición, el Bergan enlazó victorias ante Valladolid Promesas (1-0), Coruxo (0-1), Burgos Promesas (4-2) y Rayo Cantabria (1-2). Un camino positivo al que le siguió una mala racha, con tres empates y dos derrotas, antes de volver a la buena senda con los tres últimos triunfos.

Enfrente estará una Sarriana que marcha en undécima posición, con cuatro puntos de margen sobre los puestos de descenso. Desde la llegada del exdeportivista Dani Giménez al banquillo ha cosechado una victoria, cuatro empates y dos derrotas, números que le han servido para mantener la línea medianamente sólida que llevaba con Iván Carril.

Para este encuentro, Tass regresa tras sanción en el Bergantiños y Ju hace lo propio en la Sarriana. Ambos equipos recuperan de esa forma a centrocampistas muy importantes en tareas defensivas. No ha habido novedades de mercado en el cuadro carballés, pero sí en el lucense, que vuelve a contar con Keko Vilariño, uno de los héroes del ascenso, y anunció las salidas de Iker y Rai.

Así lo ve Simón Lamas

Como es habitual, el técnico del Bergan, Simón Lamas, hizo su valoración previa al partido. Incidió especialmente en el nivel del rival. “É un equipo perigoso, con moi bos futbolistas, algúns aos que coñecemos moi ben. A nivel defensivo contan con gran nivel e no ofensivo teñen xente de moito talento como William ou Boedo”, inició el preparador.

“É un clube que na súa casa foi quen de sumar ante equipos como o Fabril, o Numancia ou o Ávila. Teremos que activarnos rápido nesta volta á competición tras o parón”, añadió Lamas.