Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Segunda Federación

La cuarta victoria consecutiva del Bergantiños pasa por Sarria

El centrocampista Tass regresa en el conjunto carballés tras cumplir sanción ante el Sámano

Santi Mendoza
Santi Mendoza
04/01/2026 04:05
El delantero Darío Germil ante el Sámano
El delantero Darío Germil ante el Sámano
RAÚL LÓPEZ
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Bergantiños, cuarto clasificado del grupo 1 de Segunda Federación, visita este domingo a la Sarriana (A Ribela, 17.00 horas, a través de TVG Web). Un encuentro en el que el equipo carballés tiene la posibilidad de igualar su mejor racha de la temporada y sumar su cuarto triunfo consecutivo. De lograrlo, estará una semana más en puestos de playoff.

Meli, centrocampista del Bergantiños, durante una acción del partido

El Bergantiños derrota al colista y termina el año en playoff (1-0)

Más información

Entre la quinta y la octava jornada de competición, el Bergan enlazó victorias ante Valladolid Promesas (1-0), Coruxo (0-1), Burgos Promesas (4-2) y Rayo Cantabria (1-2). Un camino positivo al que le siguió una mala racha, con tres empates y dos derrotas, antes de volver a la buena senda con los tres últimos triunfos

Enfrente estará una Sarriana que marcha en undécima posición, con cuatro puntos de margen sobre los puestos de descenso. Desde la llegada del exdeportivista Dani Giménez al banquillo ha cosechado una victoria, cuatro empates y dos derrotas, números que le han servido para mantener la línea medianamente sólida que llevaba con Iván Carril.

Para este encuentro, Tass regresa tras sanción en el Bergantiños y Ju hace lo propio en la Sarriana. Ambos equipos recuperan de esa forma a centrocampistas muy importantes en tareas defensivas. No ha habido novedades de mercado en el cuadro carballés, pero sí en el lucense, que vuelve a contar con Keko Vilariño, uno de los héroes del ascenso, y anunció las salidas de Iker y Rai. 

Así lo ve Simón Lamas

Como es habitual, el técnico del Bergan, Simón Lamas, hizo su valoración previa al partido. Incidió especialmente en el nivel del rival. “É un equipo perigoso, con moi bos futbolistas, algúns aos que coñecemos moi ben. A nivel defensivo contan con gran nivel e no ofensivo teñen xente de moito talento como William ou Boedo”, inició el preparador.

“É un clube que na súa casa foi quen de sumar ante equipos como o Fabril, o Numancia ou o Ávila. Teremos que activarnos rápido nesta volta á competición tras o parón”, añadió Lamas.

Alineaciones probables

Sarriana: Fernando - Piay, Parga, Maxi, Berardozzi - Vilán, Ju - Freire, Iago Díaz, Millán - Boedo.

Bergantiños: Santi Canedo - Lachevre, Nacho Pastor, Fito, Keko, Sola - Tass, Diego - Marru, Darío, Iago Novo.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Álvaro Fernández (i) y Germán Parreño, porteros del Deportivo, en Abegondo

Sorpresa en el once del Dépor ante el Cádiz: Germán suplente, entra 'Ferllo'
Zeltia Regueiro
Pablo García actuó en el lateral derecho

El Uno x Uno de la victoria del Fabril en Valladolid: Ríos salva, Domínguez golea
Santi Mendoza
Imagen de la travesía

Éxito de la Travesía Solidaria a Nado pola ELA 2025
Raúl Ameneiro
Leymita, mascota del equipo, se tira en el suelo del Coliseum durante la lluvia de peluches del descanso

El Básquet Coruña más solidario de la temporada
Raúl Ameneiro