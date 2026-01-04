Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol

El Vizoño elimina al vigente subcampeón de la Copa de A Coruña

Solo el Paiosaco pasó algún apuro entre los equipos de Preferente

Santi Mendoza
Santi Mendoza
04/01/2026 23:23
El San Tirso logró ante el Galicia Gaiteira la mayor goleada de la primera ronda
El San Tirso logró ante el Galicia Gaiteira la mayor goleada de la primera ronda
PATRICIA G. FRAGA
La primera ronda de la Copa de A Coruña dejó en la cuneta al Sporting Meicende, equipo que la pasada edición disputó la final ante el Montañeros. Por su parte, los cinco equipos de Preferente, la categoría más alta que participa, avanzaron a dieciseisavos

'Sorpresa’ en Meicende: Tenía un partido trampa el vigente subcampeón del torneo, pues enfrente estaba un Vizoño que marcha sexto en su grupo de Primera Futgal. Y tras los goles de Juanjo Pardo y Álex Miranda durante el partido, el equipo de Jano Teixeira logró la clasificación por 4-3 en la tanda de penaltis. En la siguiente ronda se medirá al Queixas, otro Primera. 

Atlético Perillo 0-4 Órdenes: El Órdenes, tercer clasificado del grupo 1 de Preferente, dejo encarrilado su pase en una primera mitad en la que marcó tres goles por medio de Suso Lata, Dopico y Jaime Cobas. El propio Lata puso un nuevo tanto en la segunda mitad para un equipo que en dieciseisavos jugará ante el Portazgo, equipo de Segunda Futgal. 

Atlético San Pedro 1-10 Betanzos: Tras el Órdenes, en la cuarta posición liguera está un Betanzos que no dio opción al Atlético San Pedro. Couce (cuatro), Raúl Pita (dos), Ángel, Piquero, Del Río y Javi Fernández marcaron para los visitantes; mientras que Thiago Santos hizo el del honor de los locales. El Betanzos protagonizará el duelo estrella de la próxima ronda en el campo del Carral, líder del grupo 1 de Primera Futgal. 

Galicia Gaiteira 0-16 San Tirso: El Gaiteira venía de protagonizar la gran sorpresa de la ronda previa al derrotar al Maravillas, líder de su Liga, pero no pudo hacer nada ante el San Tirso, que logró el resultado más abultado del día de ayer. Rachón (cinco), Xian (cuatro), Paulo (dos), Mario Seoane, Ferreiro, Gamallo, Manu Prego y Leandro Andrada hicieron los 16 goles del choque. En la próxima ronda subirá la dificultad para los de Fabio Rodríguez, que se medirán al Marte, de Primera Futgal

Mercurio 0-6 Victoria: Tampoco tuvo problemas el Victoria, uno de los equipos coperos por excelencia en los últimos años. Los de Miguel Taibo se impusieron al Mercurio con goles de Benito (dos), Manu Santiso, Manu Seoane, Joel Trillo y Cayetano. Su rival en la próxima eliminatoria será el Visantoña, de Tercera. 

Bergantiños B 0-1 Paiosaco: Entre los ‘Preferente’, el único que tuvo un resultado corto fue el Paiosaco ante un filial del Bergantiños que vendió muy cara su piel en As Eiroas. Los carballeses demostraron por qué son líderes de su grupo en Tercera Futgal y solo encajaron un tanto, de Iván Amor, a los 37 minutos de juego. Superada esta ronda, el Paiosaco afrontará los dieciseisavos el próximo 17 de febrero ante el Pastoriza, de Tercera Futgal. 

Cuadro de la LXXXIII Copa de A Coruña
Cuadro de la LXXXIII Copa de A Coruña (edición de papel)
