Treinta duelos en el primer gran domingo de Copa de A Coruña

Manu Real, capitán del Xuventude Dorneda, durante el duelo ante el Larín del sábado, disputado en Ponte dos Brozos PATRICIA G. FRAGA

Domingo de Copa de A Coruña. Primer gran día de competición en el torneo del KO con un total de 30 enfrentamientos entre equipos que tienen como objetivo último suceder en el trono al Montañeros.

Orillamar y Dorneda, ya con billete a dieciseisavos

Pese a que el grueso de la ronda de treintaidosavos de final se disputa este domingo, ya hubo un aperitivo el viernes y el sábado. En ambos se impuso la lógica, pues el Orillamar (Primera Futgal) derrotó al Brexo Lema (Segunda Futgal) por 1-2 con un gol en el último minuto de Iván López; mientras que el Xuventude Dorneda hizo valer su categoría (Segunda) ante el Larín (Tercera) para ganar por 0-1 con tanto de Daniel Lado.

Los equipos de Preferente, a evitar sustos iniciales

Siempre hay sorpresas en una competición como esta, por lo que los equipos de Preferente, la categoría más alta que forma parte del torneo, deberán andarse con ojo por mucho que sus rivales sean de la más baja, Tercera Futgal.

El mejor clasificado (3º) es un Órdenes que abre en esta competición frente al Atlético Perillo (O Redondo, 17.00 horas), equipo que venció en la ronda previa al Santa Cruz. Los de Pery López no disponen en este partido de los lesionados Diego, Román, Brais, Jony; ni de un Villa con gripe.

El Betanzos, campeón en 2016, regresa tras sus dos años en Tercera Federación ante el Atlético San Pedro, que venció en la previa al Unión Campestre. El duelo se disputará en el campo de Iñás (12.00 horas) y los de Claudio Corbillón cuentan con la novedad del central Martín Da Lama, anunciado como fichaje en el día de ayer. El centrocampista Tomás Abelleira sigue siendo baja.

Por su parte, el San Tirso, vencedor de las ediciones de 1981, 2019 y 2024. Será ante un Galicia Gaiteira (Leyma, 17.00 horas) que protagonizó una de las grandes sorpresas de la previa al vencer al Maravillas. Casariego y Pájaro, con molestias; y Segade, sancionado, no disputarán el partido.

Como el Betanzos, el Victoria —ganador en 2023— jugará en Iñás (18.00 horas) ante un Mercurio que dio cuenta en la clasificatoria del Coirós. El técnico Taibo no podrá contar con Kike, Iván Mandayo, Álvaro Barato, Bandera, Carballeira, Óscar e Ivi Vázquez.

Y cierra la lista de equipos de Preferente el Paiosaco, que se enfrentará al filial del Bergantiños (As Eiroas, 16.30 horas), quien viene de ganar al San Martiño e, igual que el Atlético San Pedro, lidera su grupo de Tercera Futgal. Los campeones en 1973, 1984, 2017 y 2018 tienen las ausencias de Dani Carnota y Pablo.

Otros partidos destacados completan la primera ronda

Entre los muchos enfrentamientos, destacan dos entre equipos de Primera Futgal: Sporting Meicende (2º en su grupo)-Vizoño (6º) y Queixas (12º)-Relámpago (14º).