Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Copa de A Coruña 

Ocho billetes en juego en la Copa de A Coruña femenina con el Victoria B como rival a batir

El campeón de las dos últimas ediciones recibe al Orzán B, equipo que también disputa la Primera División Galega

Santi Mendoza
Santi Mendoza
03/01/2026 20:57
Momento en el que Claudia Barreiro, ahora en el Bergan, recibe la Copa de A Coruña en Riazor el pasado junio
Momento en el que Claudia Barreiro, ahora en el Bergan, recibe la Copa de A Coruña en Riazor el pasado junio
JAVIER ALBORÉS
La Copa de A Coruña Femenina vive su cuarta edición y, tras la disputa de la eliminatoria previa en el mes de diciembre, llega el turno de los octavos de final. Una ronda en la que entra en liza el Victoria B, vencedor en 2024 y 2025

El campeón arranca la defensa ante el Orzán B

No será sencillo el primer duelo para el equipo de Isa Vázquez, que se verá las caras con un Orzán B (A Grela, 12.00 horas) que también disputa la Primera Galega. Eso sí, parten como favoritas al ser segundas clasificadas en una Liga donde su rival —filial del campeón de 2023— es penúltimo. 

El Victoria CF contará para este partido con jugadoras de ficha B, C y Cadete, lo que quiere decir que participarán alguna de las habituales del primer equipo, que este fin de semana no tiene partido de Tercera Federación. Jugadoras como Marta Ponte, Ana Pereira, Alma Reiriz, Sofía Rodríguez o Valeria Trashorras pueden tener su oportunidad de disputar el torneo del K.O. 

También forma parte de la plantilla de este año Ambra Gjegji, máxima goleadora de la Liga con trece tantos y pichichi de la pasada edición de la Copa con ocho. 

Tres categorías representadas en el resto de duelos

Tres de los otros duelos enfrentan a equipos de Tercera con clubes de Primera, destacando el Crendes-Pastoriza, subcampeón en la última edición. 

Habrá también un partido entre equipos de Segunda (Campestre-Orillamar), dos en los que un Segunda se enfrentará a un Primera y un Curtis-Bergantiños B en el que se mide un Tercera a un Segunda.

Cuadro de la IV edición de la Copa de A Coruña Femenina
Cuadro de la IV edición de la Copa de A Coruña Femenina
