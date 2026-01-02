Nico Rosas, nuevo fichaje del Silva

Nico Rosas, durante un entrenamiento CEDIDA

El Silva continúa buscando la forma de apuntalar la plantilla y en el día de hoy ha anunciado el fichaje de Nico Rosas, un central argentino de 21 años que llega procedente del Céltiga. Se trata de la quinta incorporación en plena temporada de un equipo que marcha en la última posición del grupo 1 de Tercera Federación, a tres puntos de la salvación.

Rosas salió de su país natal a los 16 años con destino Turquía, dispuesto a labrarse una carrera como futbolista en el Antalyaspor. Después pasó por Italia antes de mudarse a Galicia, donde alternó Liga Gallega y Liga Nacional Juvenil con el Conxo Santiago. No duró mucho allí, pues tuvo la oportunidad de acabar ese curso con el Compostela en la División de Honor.

Su primera aventura como sénior llegó en las filas del Negreira, con quien compitió en el grupo Norte de Preferente. Fue una temporada bonita para los de Adri Vázquez, que terminaron en segunda posición y disputaron los playoffs de ascenso, ganaron la Copa do Sar y fueron subcampeones de la Copa Diputación de A Coruña, y Rosas disputó 21 partidos (16 de ellos como titular), acumulando un total de 1.465 minutos.

Las actuaciones con el Negreira llamaron la atención del Céltiga, que lo incorporó para jugar este curso la Tercera Federación, pero no ha tenido protagonismo. En total, doce minutos repartidos en dos participaciones ante Barbadás y Racing Villalbés. Por ello, el Silva aparece como oportunidad para que vuelva a tener presencia.

La llegada de Nico Rosas se suma a las de los delanteros Álex Pérez e Iago Pérez, el portero Darío Barbera y el central Ángel Amado. Los cinco comparten que sus fichajes se han producido con la temporada ya avanzada.

El Silva volverá a la competición el próximo fin de semana con un importante choque ante el Noia en el Julio Mato. Una semana después, cerrará la primera vuelta en A Grela frente al Atlético Arteixo.