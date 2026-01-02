Los diez mejores jugadores de Primera Futgal hasta Navidad

Samu Rumbo, delantero del Oza Juvenil, da un pase con el tacón en el partido de esta primera vuelta ante el Relámpago QUINTANA

En plena época navideña y a falta de tan solo un partido para llegar al ecuador de la competición, es buen momento para destacar los diez mejores jugadores de los equipos coruñeses de Primera Futgal. Hay hueco para todas las posiciones y para equipos de la zona alta y baja de la tabla.

10. Habib Díaz (Relámpago) - Posición: Extremo. Minutos: 1.194. Goles: 5.

Este extremo es uno de los causantes de que el equipo de Elviña se haya repuesto de un muy mal inicio y esté fuera de puestos de descenso. Ha disputado catorce partidos, todos ellos como titular, y sus tantos siempre han significado puntos. Especialmente importantes fueron sus dos dianas en la goleada ante el Sporting Cambre (4-0) y el gol en el ajustado triunfo ante el Marte (0-1).

Habib recaló en el Relámpago esta temporada procedente del Torre y se ha adaptado a la perfección. Es un atacante autosuficiente, espigado, con zancada y cambio de ritmo.

9. Iago Núñez (Ural Español) - Posición: Mediapunta. Minutos: 1.142. Goles: 8.

También se encuentra fuera de la zona roja el Ural y en ello influyen mucho los números de este centrocampista ofensivo que el curso pasado disputó la Tercera Futgal. No se ha perdido ningún encuentro (en doce partió desde el inicio) y fue especialmente decisivo ante dos equipos de la zona baja, As Pontes y Sporting Coruñés. Ante los primeros contribuyó con un doblete al 3-2 y frente a los segundos inició el camino de la remontada (3-1).

Con experiencia en Preferente, venía de marcar 18 goles en el Xuventude Aranga, lo que demostró que estaba para cotas mucho más altas.

8. Jorge Barral (Sporting Meicende) - Posición: Centrocampista. Minutos: 1.017. Goles: 6.

El centrocampista Jorge Domingo, más conocido como Barral, es una de las piezas claves de un Meicende que persigue al Carral en la segunda posición. Se adapta también al extremo derecho, donde brilla un disparo con la zurda que le tiene ya con seis goles.

Tras terminar su etapa formativa en el Atlético Castros e iniciar allí su trayectoria como sénior en Segunda Futgal, Barral recaló el curso pasado en el Meicende, lo jugó prácticamente todo y marcó los mismos tantos que lleva ya ahora.

7. Charly Moure (Sporting Meicende) - Posición: Central. Minutos: 1.321. Goles: 0.

Un buen equipo se construye desde la defensa y ahí la labor de Moure es fundamental. Tan solo se ha perdido una jornada, la tercera, y ha aportado las virtudes que le caracterizan pese a sus 26 años, edad a la que ya es capitán. Esta es su sexta temporada en el Meicende.

6. Sergio Busto (Orillamar) - Posición: Centrocampista. Minutos: 1.113. Goles: 7.

El polivalente centrocampista coruñés está viviendo una gran temporada en un Orillamar que se encuentra en puestos de playoff de ascenso a Preferente. Ya fue uno de los jugadores más destacados del pasado curso —ocho goles— y en este va camino de superarse en lo individual.

Tras pasar por la cantera del Montañeros y jugar como sénior en Carral y Atlético Cercedense, lleva tres campañas en el Orilla haciendo gala de un juego en el que combina características que le hacen aportar a nivel defensivo y ofensivo.

5. Álex Fernández (Sporting Cambre) - Posición: Delantero. Minutos: 1.414. Goles: 11.

Segundo en la clasificación del pichichi, este delantero de 22 años se ha perdido solo 30 minutos en la presente Liga. Su mejor actuación llegó la pasada jornada, cuando colaboró con un hat-trick a que el Cambre volviera a la senda de la victoria ante el Olímpico (4-1).

Formado en las canteras de Ural y del propio Cambre, está a solo cinco tantos de igualar su mejor marca personal, la cual data de la temporada 2022-23, en la que marcó 16 en Segunda. A estas alturas llevaba cinco, por lo que va en progresión de superarlo.

4. Jacobo Eibe (Carral) - Posición: Mediapunta. Minutos: 1.145. Goles: 5.

Siempre aporta cosas este mediapunta, que en su regreso al Carral diez años después acumula ya cinco tantos y un puñado de buenas acciones. La experiencia en Tercera División y Preferente le ayuda a medir bien los tiempos en el campo, donde hace gala de su capacidad de último pase y golpeo a balón parado.

3. Migui Iglesias (Carral) - Posición: Centrocampista. Minutos: 1.224. Goles: 6.

El tercer escalón del podio tiene el nombre de Migui Iglesias, un centrocampista que se adapta cuando es necesario a la posición de extremo. Esta es su tercera temporada en el Carral, donde ha terminado de asentarse en la Primera Futgal, y suma trabajo a su calidad. Sus seis goles han sido en partidos que su equipo terminó logrando los tres puntos.

2. Borja Varela (Sporting Meicende) - Posición: Portero. Minutos: 1.080. Goles: -9.

Su entrenador dijo a principios de temporada que es uno de los mejores porteros de la categoría y no se está equivocando. Lleva menos goles encajados (nueve) que partidos jugados (doce) y sus paradas han contribuido a que el Meicende vaya segundo.

Con pasado en el Calasanz y el Betanzos, el de Pastoriza está viviendo su temporada de consolidación a los 23 años. Es muy completo en todas las facetas que debe dominar un guardameta.

1. Samu Rumbo (Oza Juvenil) - Posición: Delantero. Minutos: 1.391. Goles: 14.

No hay otra opción para el primer puesto que el máximo goleador de la Liga. Tras un inicio espectacular, con siete goles en las cinco primeras jornadas, no bajó el pistón y siguió aportando goles importantes para el colchón con el que cuenta su equipo con respecto a la zona de descenso que marca el Imperátor.

Pasó por las canteras del propio Oza Juvenil, Ural y Victoria, equipo con el que debutó como sénior en Preferente, y llegó al equipo azul en el verano de 2024. Curiosamente, en su primera temporada —participó como centrocampista— no marcó ningún tanto en los 26 partidos que disputó.