O Noso Fútbol

A Coruña, Costa da Morte y As Mariñas se miden en un torneo solidario

Vimianzo acoge este domingo la competición en el Campo Municipal Irmandiño

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
28/12/2025 08:40
Orillamar y Relámpago estarán representados
Orillamar y Relámpago estarán representados
Patricia G. Fraga
El campo Municipal Irmandiño de Vimianzo acoge este domingo desde las 16.30 un torneo navideño de selecciones con carácter solidario. El Torneo Solidario do Fútbol da Costa - QPC, unirá a la provincia coruñesa con Costa de Marfil, ya que todo lo que se consiga recaudar a lo largo de la jornada se destinará a hacer un proyecto en el país africano con la ONG Egueire.

Torneo Ural 2025

El Dépor se lleva el Torneo Ural

Más información

En el torneo participarán cuatro equipo o selecciones: dos de la Costa da Morte, uno salido de la gala QPC y otro de la década votado en la propia gala; uno de A Coruña y otra de As Mariñas. La de As Mariñas estará entrenada por Fabio (San Tirso) y Pery (Órdenes), además de los siguientes jugadores:

  • Andro (Brexo Lema)
  • Míguez (Sada)
  • Álex Fernández (Cambre)
  • Ray (Olímpico)
  • Dopico (Órdenes)
  • Gamallo (San Tirso)
  • Mario Gómez (Dorneda)
  • Mario Vila (Caión)
  • Diego (Sp. Burgo)
  • Jesu (Vizoño)
  • Arturo (Carnoedo)
  • Jony (Carral)
  • Medín (Crendes)
  • Fafián (Oza-Cesuras)
  • Jaco Mantiñán (Suevos)
  • Nils (Culleredo)
  • Villa (Boimorto)
  • Iván Amor (Paiosaco)

Por su parte, la de A Coruña contará con:

  • Pato (Relámpago)
  • Jesús Claramuda (Oza Juvenil)
  • Jacobo Meirama (Oza Juvenil)
  • Pablo Sánchez (Orillamar)
  • Gabriel Alejandro Otero (Torre)
  • Alejandro Molejón (Ural)
  • Iago Rodríguez (Marte)
  • Román Feas (Orillamar)
  • Mike Fernández (Sp. Coruñés)
  • David Varela (Marte)
  • Huego Antonio Díaz (Torre)
  • Carlos Cotelo (Oza Juvenil)
  • Lucas Aguín (Ural)
  • Iago Núñez (Ural)
  • Habib Sene (Relámpago)
  • Óscar Martínez (Marte)
  • Samuel Rumbo (Oza Juvenil)

A partir de las 16.30 horas será la primera semifinal entre A Coruña y A Costa, seguida a las 17.30 por la que enfrenta al 11 da década y As Mariñas. El tercer y cuarto puesto será a las 18.30 horas y la final, a las 19.30 horas. Habrá mil rifas disponibles para conseguir fondos, pero también se pueden realizar donaciones a través de Bizum (código 02207) o transferencia (ES35 2080 0313 9030 4000 5650) con el concepto: 'nombre del donante + QPC).

