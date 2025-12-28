A Coruña, Costa da Morte y As Mariñas se miden en un torneo solidario

Orillamar y Relámpago estarán representados Patricia G. Fraga

El campo Municipal Irmandiño de Vimianzo acoge este domingo desde las 16.30 un torneo navideño de selecciones con carácter solidario. El Torneo Solidario do Fútbol da Costa - QPC, unirá a la provincia coruñesa con Costa de Marfil, ya que todo lo que se consiga recaudar a lo largo de la jornada se destinará a hacer un proyecto en el país africano con la ONG Egueire.

El Dépor se lleva el Torneo Ural Más información

En el torneo participarán cuatro equipo o selecciones: dos de la Costa da Morte, uno salido de la gala QPC y otro de la década votado en la propia gala; uno de A Coruña y otra de As Mariñas. La de As Mariñas estará entrenada por Fabio (San Tirso) y Pery (Órdenes), además de los siguientes jugadores:

Andro (Brexo Lema)

Míguez (Sada)

Álex Fernández (Cambre)

Ray (Olímpico)

Dopico (Órdenes)

Gamallo (San Tirso)

Mario Gómez (Dorneda)

Mario Vila (Caión)

Diego (Sp. Burgo)

Jesu (Vizoño)

Arturo (Carnoedo)

Jony (Carral)

Medín (Crendes)

Fafián (Oza-Cesuras)

Jaco Mantiñán (Suevos)

Nils (Culleredo)

Villa (Boimorto)

Iván Amor (Paiosaco)

Por su parte, la de A Coruña contará con:

Pato (Relámpago)

Jesús Claramuda (Oza Juvenil)

Jacobo Meirama (Oza Juvenil)

Pablo Sánchez (Orillamar)

Gabriel Alejandro Otero (Torre)

Alejandro Molejón (Ural)

Iago Rodríguez (Marte)

Román Feas (Orillamar)

Mike Fernández (Sp. Coruñés)

David Varela (Marte)

Huego Antonio Díaz (Torre)

Carlos Cotelo (Oza Juvenil)

Lucas Aguín (Ural)

Iago Núñez (Ural)

Habib Sene (Relámpago)

Óscar Martínez (Marte)

Samuel Rumbo (Oza Juvenil)

A partir de las 16.30 horas será la primera semifinal entre A Coruña y A Costa, seguida a las 17.30 por la que enfrenta al 11 da década y As Mariñas. El tercer y cuarto puesto será a las 18.30 horas y la final, a las 19.30 horas. Habrá mil rifas disponibles para conseguir fondos, pero también se pueden realizar donaciones a través de Bizum (código 02207) o transferencia (ES35 2080 0313 9030 4000 5650) con el concepto: 'nombre del donante + QPC).