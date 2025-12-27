O Carregal acogió un nuevo entrenamiento solidario de Óscar Gilsanz

Entrenamiento solidario de Óscar Gilsanz 2025 Germán Barreiros

El campo de fútbol de O Carregal, en Betanzos, acogió ayer una nueva edición del ya tradicional entrenamiento solidario de Óscar Gilsanz. Se trata de la décima ocasión en la que el preparador betanceiro lleva a cabo esta iniciativa navideña con el objetivo de recolectar juguetes en favor de Cruz Roja, además de enseñar a los más pequeños dotes futbolísticas durante unas horas ‘jugando como local’.

Se trata de una sesión que cuenta con un marcado carácter solidario, ya que el objetivo es donar juguetes a la Cruz Roja. Con plazas limitadas, el ‘precio’ de la inscripción de cada niño o niña de entre seis y catorce años que quisiera participar era la entrega de un juguete nuevo para donar a la entidad betanceira. Finalmente fueron varias decenas de jóvenes quienes se acercaron a O Carregal a disfrutar durante tres horas de una jornada repleta de fútbol y solidaridad.

Tras dejar el banquillo del Deportivo a finales de la temporada pasada después de haber sustituido a Imanol Idiakez, Gilsanz espera un nuevo proyecto con el que seguir una trayectoria que empezó en el Laracha en 2007. Posteriormente, pasó por Betanzos, Racing Villalbés y, de nuevo, Laracha antes de entrar en la estructura de cantera del Dépor.

