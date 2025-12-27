Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Base

O Carregal acogió un nuevo entrenamiento solidario de Óscar Gilsanz

El objetivo de la sesión era donar juguetes en favor de la Cruz Roja de Betanzos

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
27/12/2025 20:06
Entrenamiento solidario de Óscar Gilsanz 2025
Entrenamiento solidario de Óscar Gilsanz 2025
Germán Barreiros
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El campo de fútbol de O Carregal, en Betanzos, acogió ayer una nueva edición del ya tradicional entrenamiento solidario de Óscar Gilsanz. Se trata de la décima ocasión en la que el preparador betanceiro lleva a cabo esta iniciativa navideña con el objetivo de recolectar juguetes en favor de Cruz Roja, además de enseñar a los más pequeños dotes futbolísticas durante unas horas ‘jugando como local’.

Torneo Ural 2025

El Dépor se lleva el Torneo Ural

Más información

Se trata de una sesión que cuenta con un marcado carácter solidario, ya que el objetivo es donar juguetes a la Cruz Roja. Con plazas limitadas, el ‘precio’ de la inscripción de cada niño o niña de entre seis y catorce años que quisiera participar era la entrega de un juguete nuevo para donar a la entidad betanceira. Finalmente fueron varias decenas de jóvenes quienes se acercaron a O Carregal a disfrutar durante tres horas de una jornada repleta de fútbol y solidaridad.

Tras dejar el banquillo del Deportivo a finales de la temporada pasada después de haber sustituido a Imanol Idiakez, Gilsanz espera un nuevo proyecto con el que seguir una trayectoria que empezó en el Laracha en 2007. Posteriormente, pasó por Betanzos, Racing Villalbés y, de nuevo, Laracha antes de entrar en la estructura de cantera del Dépor.

Entrenamiento solidario de Óscar Gilsanz 2025
Entrenamiento solidario de Óscar Gilsanz 2025
Germán Barreiros
Entrenamiento solidario de Óscar Gilsanz 2025
Entrenamiento solidario de Óscar Gilsanz 2025
Germán Barreiros
Entrenamiento solidario de Óscar Gilsanz 2025
Entrenamiento solidario de Óscar Gilsanz 2025
Germán Barreiros
Entrenamiento solidario de Óscar Gilsanz 2025
Entrenamiento solidario de Óscar Gilsanz 2025
Germán Barreiros
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Rafa Viteri, con la camiseta del Athletic Club

Fallece Rafa Viteri, autor del gol que liquidó al Deportivo junto a Pes Pérez
Lois Novo
Monteagudo celebra una diana con el club herculino

El parón le vendrá de perlas al Dépor Abanca para recuperar efectivos
Bea Arrizado
Germán Parreño realiza una gran parada en el Dépor-Burgos

Tops & flops (III) | Revelaciones y decepciones del Dépor en 2025
Eder Pereira
Los participantes intentaron completar la prueba pese a la falta de viento

La falta de viento amarga el estreno de la regata San Silvestre
Raúl Ameneiro