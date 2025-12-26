Mi cuenta

O Noso Fútbol | Base

El Dépor se lleva el Torneo Ural

La competición estuvo marcada por el homenaje a Augusto César Lendoiro, fundador del Ural y expresidente del club blanquiazul

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
26/12/2025 22:08
Torneo Ural 2025
Augusto César Lendoiro recibió el homenaje del club que fundó en 1962
Germán Barreiros
Los campos de A Grela acogieron ayer la edición número 18 del Torneo Ural de Fútbol 8, que tuvo al Deportivo como gran campeón final. En total fueron 16 las canteras gallegas participantes, dividiéndose en cuatro grupos para la primera fase. El grupo A lo formaban Deportivo, Compostela, Xuventude de Oroso y Orillamar; el B, Ural, Racing de Ferrol, Piringalla y Escuelas Luis Calvo (Bergantiños); el C, Calasanz, Ural C, Atlético Arteixo y Bertamiráns; y el D, Celta, Victoria, Fabril y Pabellón de Ourense.

Lance de juego en el Orillamar - Relámpago

El Orillamar consolida su puesto de playoff tras golear al Relámpago

Durante la mañana se llevaron a cabo los primeros encuentros de la fase de grupos, que clasificaron a ocho equipos para los cuartos de final. Tras esa primera y vibrante eliminatoria, los cuatro equipos que llegaron hasta las semifinales del torneo fueron Deportivo, Pabellón, Celta y Compostela.

Los dos grandes hicieron los deberes y se impusieron a sus respectivos rivales por 1-0 para citarse en la gran final, antes de la cual se rindió homenaje al expresidente del Dépor y fundador del Ural, Augusto César Lendoiro. Finalmente, fue el propio conjunto blanquiazul quien se llevó el trofeo con un buen tanto en la primera mitad de la final. El Pabellón ganó 1-0 el choque por el tercer puesto.

Los jugadores del Deportivo celebran el gol de la victoria en la final
Los jugadores del Deportivo celebran el gol de la victoria en la final
Germán Barreiros
