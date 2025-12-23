Manu Berrocal: "Sobre ese año en el Fabril no sé qué contestar"

Manu Berrocal conduce el balón durante su debut con el Arteixo ante el Juventud Cambados GONZALO SALGADO

Manu Berrocal (Sada, 2005) debutó el pasado sábado con el Atlético Arteixo. Está de vuelta en casa tras una etapa de año y medio en la Comunidad Valenciana que debió interrumpir por un problema familiar. Su carrera se encuentra en un punto similar al que estaba cuando hizo las maletas: trata de sumar minutos en Tercera Federación después de una experiencia desagradable en el Fabril, donde pasó casi todo el curso en blanco.

Su debut con el Arteixo se produjo en el campo del Juventud Cambados. El resultado, 2-2, dejó un sabor agridulce a la plantilla rojiblanca. “Cuando marcas un gol en el 86, fastidia que luego, a los dos o tres minutos, te empaten. Era un partido difícil porque el campo estaba muy mal, ellos juntaban mucho las líneas atrás y costó un poco”, explica Berrocal.

“Si ganabas, te ibas un poco más relajado a Navidades, no estarías tan apretado por abajo. Pero yo creo que tenemos equipo de sobra para conseguir el objetivo”, agrega el lateral izquierdo de un equipo que se marcha al parón con seis puntos de margen sobre la zona roja de la tabla.

No jugaba un partido desde que el pasado 1 de noviembre disputó los 90 minutos en el Atlético Levante-Alzira, pero no hace un mal balance del regreso. “En la primera parte el campo aguantaba más, el balón se podía jugar y ahí me encontré bien. Luego ya las piernas pesaban bastante, el campo estaba muy blando y noté algo la inactividad. Ahí sí que costó, pero para estar de vuelta me quedé con buenas sensaciones, a pesar del cansancio”, apunta.

Su regreso a A Coruña tuvo que ver con un desgraciado acontecimiento familiar. “No dudé en volver para casa porque tuve un problema personal de bastante peso. Finalmente, falleció mi abuela hace una semana y ese es el motivo por el que tampoco fui convocado ya la semana pasada. A nivel mental necesitaba estar con la familia”, explica.

El jugador destaca que en el Alzira estaba muy bien, pero que sintió que debía regresar: “No tenía ningún problema, me trataban muy bien, pero se complicó bastante la cosa y me vine sin pensarlo. Al final creo que hay prioridades”.

¿Por qué el Arteixo?

Con su currículum (División de Honor con el Deportivo y Tercera Federación con Castellón B y el propio Alzira), Berrocal iba a tener propuestas. Así fue, y se terminó decantando por el Atlético Arteixo. “Era un equipo cerca de casa y, con esta situación, creo que era lo mejor. Me dijeron que contaban conmigo, que confiaban en mí y la verdad es que me convencieron”, reflexiona el protagonista.

Sobre el objetivo de este curso, ahora que están en una zona intermedia (ven el playoff a siete puntos), prefiere ser prudente: “Nosotros estamos centrados en conseguir esos 40 y pico puntos, que al final es lo que te da seguir un año más en esta categoría. A partir de ahí, sumar y, si se puede mirar hacia arriba, mucho mejor”.

Repaso a su trayectoria

Manu Berrocal era una de las grandes promesas de la cantera del Deportivo, como muestra que siempre jugó en categorías superiores a las de su edad. Un buen ejemplo es su debut con el Juvenil B en edad Cadete, y su salto a la División de Honor cuando era juvenil de primer año. Todo iba muy bien hasta que, tras cumplir los 18 años, dio el salto al Fabril.

Ahí vivió una temporada 2023-24 para el olvido, con apenas cinco convocatorias y una única participación, de cuatro minutos, ante el Compostela en San Lázaro. “Esa pregunta no la puedo responder. Yo trabajaba todos los días para intentar entrar ahí, pero el que toma las decisiones no soy yo. No sé qué contestar”, indica Berrocal al ser cuestionado por lo que sucedió ese año.

Entonces se especuló con que no jugaba porque se había negado a renovar, algo que niega el lateral. “Lo desmiento; a mi aún me quedaba un año más de contrato. Nunca fue mi intención irme del Deportivo, pero me vi obligado por la situación”, aclara.

Berrocal separó su camino de mutuo acuerdo con el conjunto coruñés y firmó en el verano de 2024 por el Castellón para jugar en su filial. En total disputó 23 partidos (doce como titular) con un equipo que acabó logrando el ascenso a Segunda Federación. “Fui un poquito de más a menos. Empecé jugando bastante y los minutos fueron menguando. No era mi sistema de juego ideal, porque jugaban con tres centrales y yo soy un lateral más puro. Pero ascendimos y fue una gran satisfacción. Me llevo muy buenos amigos de ahí”, enfatiza.

Este curso se mantuvo en el grupo 6 de la Tercera Federación tras recalar en las filas del Alzira y jugó cuatro partidos (dos desde el inicio) en el corto periodo de tiempo que formó parte del club. “Me lesioné del tobillo y fueron pocas las jornadas que estuve allí, entre una cosa y otra”, se lamenta.

Eso sí, su balance sobre la etapa fuera de casa es positivo: "Me fui lejos de casa y ascendí a Segunda RFEF, que es algo muy bonito y que poca gente consigue. Tuve la suerte de encontrarme con muy buenos compañeros y con muchos mantengo relación”, repasa Berrocal.

El lateral reconoce que el año en blanco del Fabril frenó su progresión, pero no pierde la esperanza de cara al futuro. “Es bastante difícil estar un año sin jugar. Te frena un poco, sobre todo a nivel de confianza, de sensaciones y de ritmo. Pero eso se vuelve a conseguir teniendo minutos y acumulando buenas sensaciones. Y a partir de ahí, nunca se sabe”.

Valoración de Posi

Por otra parte, el entrenador del Arteixo, Posi, hizo balance del empate en Cambados. “Por juego y momentos, deberíamos haber ganado, pero no estuvimos acertados en área rival. Incluso en la última acción del partido fallamos una acción solos contra el portero. Luego dos errores individuales en defensa nos costaron dos goles, en acciones aisladas”, inicia el preparador.

“Estamos contentos con el nivel del equipo en todos los aspectos, pero tenemos que mejorar en ciertas situaciones que nos están costando puntos. Aprovecharemos este parón para seguir trabajando y mejorando”, añade Posi.

Su Arteixo regresará a la competición el próximo 11 de enero en Ponte dos Brozos ante el Céltiga y cerrará la primera vuelta ante el Silva en el campo de A Grela.