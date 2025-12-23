Iván López: “Le tengo que pedir el balón al club; a ver si me hacen un regalo de Papá Noel”

Iván López pelea la posición durante el Orillamar-Relámpago del pasado domingo JAVIER ALBORÉS

Iván López (Lugo, 1990) vive a sus 35 años su primera experiencia en el fútbol coruñés. Tras toda una vida en equipos de su provincia natal, el ahora delantero lleva ya cinco goles con un Orillamar que está situado en puestos de playoff de ascenso a Preferente. Polifacético, participó en Míster España 2023 y dice tener cuerda para rato en el mundo del fútbol.

¿Qué valoración hace del partido contra el Relámpago?

Fuimos sólidos atrás y muy eficaces arriba. Cuando las cosas salen así, se disfruta mucho en el campo.

¿Se llevó el balón para casa? ¿Cómo se va uno tras marcar un hat-trick?

No; se lo tengo que pedir al club, a ver si me hacen un regalo de Papá Noel (risas). Te vas con una sensación increíble, sobre todo porque no es algo habitual en mí. Más allá de lo personal, me quedo con haber ayudado al equipo a sumar tres puntos.

¿Cuál es el secreto para marcar tantos goles tras haber sido central o mediocentro?

Ahora juego de delantero y no hay mucho secreto: trabajo, intuición, llegar bien al área y no dar ninguna por perdida. Además, el equipo me ayuda mucho.

Con la edad no hace más que aumentar sus cifras anotadoras. Más allá de su nueva posición, ¿a qué lo achaca?

Con la experiencia, sobre todo. Con los años aprendes a colocarte mejor y a aprovechar más las ocasiones que tienes.

¿Por qué cree que están yendo de menos a más esta temporada?

Porque el grupo se ha ido conociendo mejor. Al principio costó adaptarse, pero ahora hay confianza y automatismos.

¿Qué objetivo se marcan?

Ir partido a partido y competir siempre al máximo. Si seguimos así, al final de temporada podemos tener premio.

¿Qué diferencias encuentra entre las ligas de Lugo y esta en A Coruña?

El nivel es similar, pero aquí ir a entrenar es una maravilla. Siempre estamos 18-20 jugadores y eso marca la diferencia: más ritmo y más exigencia física. En Lugo quizá son ligas más pausadas y muy tácticas. Son diferentes, pero ambas muy competitivas.

¿Por qué ha decidido venir para aquí tras tantos años jugando en Lugo?

Primero, por tema laboral; trabajo en el CHUAC. Y después sentía que necesitaba un cambio, salir de mi zona de confort y afrontar un nuevo reto. Hablé con Iván (director deportivo), a continuación con el míster, y ambos me hablaron del proyecto y me convencieron desde el primer momento.

¿Hasta qué edad se ve jugando?

Mientras el cuerpo responda y siga teniendo ilusión, quiero seguir jugando. No me pongo una edad límite concreta.

Representó a Lugo en Mister RNB España en 2023. ¿Cómo decidió presentarse y cuáles son los requisitos?

Es una experiencia muy distinta al fútbol, pero enriquecedora. Los requisitos son principalmente imagen y actitud, pero también cuenta mucho la disciplina.

Entiendo que falla muy pocos días en el gimnasio, ¿no?

La verdad es que soy bastante constante. Forma parte de mi rutina y de mi forma de entender el deporte.

¿Cuánto le ayuda esto para el fútbol?

Muchísimo. Me ayuda a prevenir lesiones, a rendir mejor físicamente y a sentirme fuerte durante toda la temporada.

¿Qué jugador de su Liga actual no puede faltar en esta sección de los mejores?

No te puedo decir un jugador porque aún no los conozco demasiado, pero en esta liga, si no estás atento, cualquiera te puede poner difícil un partido.