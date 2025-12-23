Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Base

Este sábado, décima edición del entrenamiento solidario de Gilsanz

El campo de O Carregal, en Betanzos, acogerá una sesión navideña para niños en la que el objetivo es donar juguetes a la Cruz Roja

Santi Mendoza
Santi Mendoza
23/12/2025 20:01
Óscar Gilsanz, durante su entrenamiento solidario de 2023
Óscar Gilsanz, durante su entrenamiento solidario de 2023
ARCHIVO DXT
Como empieza a ser tradición en fechas navideñas, Óscar Gilsanz, exentrenador del Deportivo, dirigirá en su Betanzos natal un entrenamiento solidario. Será la décima edición de una sesión que tiene por objetivo donar juguetes a la Cruz Roja

San Silvestre 2023

La San Silvestre Coruña mantiene su carácter solidario un año más

Más información

Las plazas son limitadas para un entrenamiento que tendrá lugar este sábado en el campo de O Carregal, entre las 10.30 y las 13.30 horas, y en el que pueden participar niños y niñas de 6 a 14 años. El único requisito para participar es entregar un juguete nuevo que posteriormente será entregado a Cruz Roja Betanzos.

La inscripción para el evento se realiza a través de la dirección de correo electrónico adestramento.solidario@gmail.com.

Tras dejar el banquillo del Deportivo a finales del pasado curso, Gilsanz espera un nuevo proyecto con el que seguir una trayectoria que empezó en el Laracha en 2007. Posteriormente, pasó por Betanzos, Racing Villalbés y, de nuevo, Laracha antes de entrar en la estructura de cantera del Dépor.

Cartel del décimo entrenamiento solidario de Gilsanz en Betanzos
Cartel del décimo entrenamiento solidario de Gilsanz en Betanzos
CEDIDA
