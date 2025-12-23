Este sábado, décima edición del entrenamiento solidario de Gilsanz

Óscar Gilsanz, durante su entrenamiento solidario de 2023 ARCHIVO DXT

Como empieza a ser tradición en fechas navideñas, Óscar Gilsanz, exentrenador del Deportivo, dirigirá en su Betanzos natal un entrenamiento solidario. Será la décima edición de una sesión que tiene por objetivo donar juguetes a la Cruz Roja.

La San Silvestre Coruña mantiene su carácter solidario un año más Más información

Las plazas son limitadas para un entrenamiento que tendrá lugar este sábado en el campo de O Carregal, entre las 10.30 y las 13.30 horas, y en el que pueden participar niños y niñas de 6 a 14 años. El único requisito para participar es entregar un juguete nuevo que posteriormente será entregado a Cruz Roja Betanzos.

La inscripción para el evento se realiza a través de la dirección de correo electrónico adestramento.solidario@gmail.com.

Tras dejar el banquillo del Deportivo a finales del pasado curso, Gilsanz espera un nuevo proyecto con el que seguir una trayectoria que empezó en el Laracha en 2007. Posteriormente, pasó por Betanzos, Racing Villalbés y, de nuevo, Laracha antes de entrar en la estructura de cantera del Dépor.