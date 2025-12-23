Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Preferente Futgal

Couce (Betanzos): “Fue un instante muy bonito; de unión y de liberación”

El centrocampista, autor del 2-1 ante el líder, reflexiona sobre una primera vuelta en la que han ido de menos a más

Santi Mendoza
Santi Mendoza
23/12/2025 04:05
Pedro Couce celebra un gol en el Betanzos-Dumbría de esta temporada
Pedro Couce celebra un gol en el Betanzos-Dumbría de esta temporada
MARCELO CASOTTI
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

En la victoria del Betanzos ante el líder Negreira, tuvo mucho que ver Pedro Couce (A Coruña, 2002), autor del 2-1 en el añadido. El centrocampista reflexiona sobre el partido y sobre el crecimiento que ha experimentado el equipo desde el ecuador de la primera vuelta. Con media competición aún por delante, están a tiempo de todo. 

André (d) y Martín Pereira (i), durante el Betanzos-Negreira

El Betanzos acaba con el camino triunfal del líder

Más información

“Estuvimos toda la semana pensando en el partido y en ganar. Éramos conscientes de que teníamos que usar nuestras armas y creo que tuvimos una gran actuación y merecimos el premio de la victoria”, apunta Couce. 

El coruñés explica cómo siguió la jugada del gol: “Viene de una acción a balón parado del Negreira tras la que logramos montar la contra. Yo tenía piernas y subí como un loco para ver si me caía. Tuvimos ese momento de calma en el área, me dieron el pase al punto de penalti tras apurar línea de fondo y ni lo pensé”. 

Fue un momento de gran alegría para todos. “Casi no vi el balón entrar, pero cuando vinieron mis compañeros corriendo hacia mí fue un instante de liberación, de unión, muy bonito... Significó mucho”, reflexiona. 

Polivalente

Couce es un futbolista que se adapta bien a varias posiciones. Además, destaca la labor de su técnico: “Este año he jugado de pivote, mediapunta y segundo delantero. Me considero un ‘ocho’ con recorrido, un box to box, y creo que puedo aportar con espacios y ganando duelos donde me pongan. Claudio es un entrenador exigente, con el que tienes que dar siempre el máximo y premia ese esfuerzo. Me dio minutos en Tercera y creo que saca mi mejor versión”. 

El del Negreira fue su tercer gol este curso, una tarea en la que Couce se suele manejar bien, como muestran sus trece dianas con el Orillamar en el curso 2024-25. “Soy mediocentro, pero me gusta mucho mirar a portería. Me obsesioné un poco con eso a principio de temporada y no fue bueno; ahora no pienso tanto en ello y me está yendo mejor. Espero que siga así”, pide. 

El centrocampista reconoce que el objetivo es el ascenso y habla de la diferencia entre el dubitativo inicio de curso y la racha actual, con siete victorias en los ocho últimos compromisos. “Somos una plantilla con muchas novedades y necesitamos un tiempo para conocernos y probar diferentes opciones. No acabábamos de dar con la tecla, ni encontrábamos una identidad que ahora considero que sí tenemos. Somos competitivos, sólidos desde la defensa y estamos un poco más acertados arriba, que también ayuda”, enfatiza. 

Por último, se muestra muy ilusionado con una Copa de A Coruña en la que debutarán el 4 de enero ante el Atlético San Pedro. “Hablo en nombre de todos: vamos a por todas. Y a nivel personal, sería increíble jugar en Riazor”, resume el centrocampista de un Betanzos que en Liga ha escalado ya hasta la cuarta posición.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Yeremay se tapa la cara con la camiseta del Deportivo durante un partido en Riazor ante el Ceuta

El Yeremay más oculto: el '10' interviene menos que el curso pasado
Eder Pereira
Jeremy Aréval celebra ante Germán Parreño su gol contra el Dépor en este curso

El Racing tiembla ante la salida de Jeremy Arévalo, rumbo a la Bundesliga
Zeltia Regueiro
Iván López pelea la posición con un jugador del Relámpago

Iván López: “Le tengo que pedir el balón al club; a ver si me hacen un regalo de Papá Noel”
Santi Mendoza
José Gragera y José Ángel Jurado, en el banquillo durante el Deportivo-Valladolid

El bajón de 'los Joses' deja sin certezas la sala de máquinas del Deportivo
Xurxo Gómez