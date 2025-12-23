Couce (Betanzos): “Fue un instante muy bonito; de unión y de liberación”

Pedro Couce celebra un gol en el Betanzos-Dumbría de esta temporada MARCELO CASOTTI

En la victoria del Betanzos ante el líder Negreira, tuvo mucho que ver Pedro Couce (A Coruña, 2002), autor del 2-1 en el añadido. El centrocampista reflexiona sobre el partido y sobre el crecimiento que ha experimentado el equipo desde el ecuador de la primera vuelta. Con media competición aún por delante, están a tiempo de todo.

“Estuvimos toda la semana pensando en el partido y en ganar. Éramos conscientes de que teníamos que usar nuestras armas y creo que tuvimos una gran actuación y merecimos el premio de la victoria”, apunta Couce.

El coruñés explica cómo siguió la jugada del gol: “Viene de una acción a balón parado del Negreira tras la que logramos montar la contra. Yo tenía piernas y subí como un loco para ver si me caía. Tuvimos ese momento de calma en el área, me dieron el pase al punto de penalti tras apurar línea de fondo y ni lo pensé”.

Fue un momento de gran alegría para todos. “Casi no vi el balón entrar, pero cuando vinieron mis compañeros corriendo hacia mí fue un instante de liberación, de unión, muy bonito... Significó mucho”, reflexiona.

Polivalente

Couce es un futbolista que se adapta bien a varias posiciones. Además, destaca la labor de su técnico: “Este año he jugado de pivote, mediapunta y segundo delantero. Me considero un ‘ocho’ con recorrido, un box to box, y creo que puedo aportar con espacios y ganando duelos donde me pongan. Claudio es un entrenador exigente, con el que tienes que dar siempre el máximo y premia ese esfuerzo. Me dio minutos en Tercera y creo que saca mi mejor versión”.

El del Negreira fue su tercer gol este curso, una tarea en la que Couce se suele manejar bien, como muestran sus trece dianas con el Orillamar en el curso 2024-25. “Soy mediocentro, pero me gusta mucho mirar a portería. Me obsesioné un poco con eso a principio de temporada y no fue bueno; ahora no pienso tanto en ello y me está yendo mejor. Espero que siga así”, pide.

El centrocampista reconoce que el objetivo es el ascenso y habla de la diferencia entre el dubitativo inicio de curso y la racha actual, con siete victorias en los ocho últimos compromisos. “Somos una plantilla con muchas novedades y necesitamos un tiempo para conocernos y probar diferentes opciones. No acabábamos de dar con la tecla, ni encontrábamos una identidad que ahora considero que sí tenemos. Somos competitivos, sólidos desde la defensa y estamos un poco más acertados arriba, que también ayuda”, enfatiza.

Por último, se muestra muy ilusionado con una Copa de A Coruña en la que debutarán el 4 de enero ante el Atlético San Pedro. “Hablo en nombre de todos: vamos a por todas. Y a nivel personal, sería increíble jugar en Riazor”, resume el centrocampista de un Betanzos que en Liga ha escalado ya hasta la cuarta posición.