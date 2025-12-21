Trabajado triunfo de un Montañeros que sueña con la zona alta de la tabla

Pape, autor del gol del Montañeros, durante el partido ÁLEX LORENZO (LA REGIÓN)

Tercer triunfo en los últimos cuatro partidos para el Montañeros, que tras su trabajado triunfo ante el Barco (0-1) ve los puestos de descenso con doce puntos de distancia y se sitúa a tan solo dos de la zona de playoff de ascenso.

El Silva se estrella ante un Racing Villalbés rocoso y vuelve a ser colista (0-2) Más información

El equipo coruñés empezó dominando con el balón y estuvo acertado en la presión, lo que le permitió firmar unos primeros 25 minutos de gran nivel. Fue ahí cuando llegó el gol, de Pape, que aprovechó un robo y pase de Balsa para marcar a puerta vacía el que iba a ser único tanto de la tarde.

Tras el gol, el cuadro local dio un paso adelante y tuvo sus opciones a través del juego directo sobre Sidi y Santín. Se sitúa en el terreno de juego del Monta, aunque sin generar excesivo peligro.

Marcos para un penalti

La segunda mitad comenzó con un balón en el área del Monta en el que, tras un bote, Unai tuvo la mala fortuna de cometer penalti por mano. Fue la gran opción para el Barco, pero Marcos se hizo grande para detener el lanzamiento.

La tónica hasta el final fue similar, con los locales buscando el juego directo y el Montañeros tratando de tomarse sus respiros cuando podía hacerse con el balón o salir a la contra. En una de ellas se quedó cerca de marcar Ogando, pero su disparo se topó con el larguero.

También tuvo la suya Cano, que recibió la respuesta del portero Ima, pero no le hizo falta a un Montañeros que supo hacer bueno el tanto de Pape.

La situación clasificatoria del equipo coruñés es muy buena, con una octava posición que tratarán de mantener o mejorar para soñar en 2026. Hay muchos equipos en un puño, como muestra que ven al segundo a solo cuatro puntos. La vuelta, el 11 de enero ante el Boiro en Elviña.