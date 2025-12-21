Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera Federación

Trabajado triunfo de un Montañeros que sueña con la zona alta de la tabla

El delantero Pape decantó el choque con un gol en la primera mitad

Santi Mendoza
Santi Mendoza
21/12/2025 21:10
Pape, autor del gol del Montañeros, durante el partido
Pape, autor del gol del Montañeros, durante el partido
ÁLEX LORENZO (LA REGIÓN)
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Tercer triunfo en los últimos cuatro partidos para el Montañeros, que tras su trabajado triunfo ante el Barco (0-1) ve los puestos de descenso con doce puntos de distancia y se sitúa a tan solo dos de la zona de playoff de ascenso. 

Álvaro Rey, atacante del Silva, durante el partido

El Silva se estrella ante un Racing Villalbés rocoso y vuelve a ser colista (0-2)

Más información

El equipo coruñés empezó dominando con el balón y estuvo acertado en la presión, lo que le permitió firmar unos primeros 25 minutos de gran nivel. Fue ahí cuando llegó el gol, de Pape, que aprovechó un robo y pase de Balsa para marcar a puerta vacía el que iba a ser único tanto de la tarde. 

Tras el gol, el cuadro local dio un paso adelante y tuvo sus opciones a través del juego directo sobre Sidi y Santín. Se sitúa en el terreno de juego del Monta, aunque sin generar excesivo peligro. 

Marcos para un penalti

La segunda mitad comenzó con un balón en el área del Monta en el que, tras un bote, Unai tuvo la mala fortuna de cometer penalti por mano. Fue la gran opción para el Barco, pero Marcos se hizo grande para detener el lanzamiento. 

La tónica hasta el final fue similar, con los locales buscando el juego directo y el Montañeros tratando de tomarse sus respiros cuando podía hacerse con el balón o salir a la contra. En una de ellas se quedó cerca de marcar Ogando, pero su disparo se topó con el larguero. 

También tuvo la suya Cano, que recibió la respuesta del portero Ima, pero no le hizo falta a un Montañeros que supo hacer bueno el tanto de Pape. 

La situación clasificatoria del equipo coruñés es muy buena, con una octava posición que tratarán de mantener o mejorar para soñar en 2026. Hay muchos equipos en un puño, como muestra que ven al segundo a solo cuatro puntos. La vuelta, el 11 de enero ante el Boiro en Elviña.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Eddahchouri conduce el balón durante el partido contra el Andorra

El Dépor acaba 2025 fuera del ascenso directo pero atenúa su caída
Zeltia Regueiro
Mauro Valeiro, centrocampista del Dépor Juvenil, salta a por un balón durante el partido

Cómodo triunfo del Dépor Juvenil en el derbi coruñés ante el Monta (1-6)
Santi Mendoza
André (d) y Martín Pereira (i), durante el Betanzos-Negreira

El Betanzos acaba con el camino triunfal del líder
Santi Mendoza
Lance de juego en el Orillamar - Relámpago

El Orillamar consolida su puesto de playoff tras golear al Relámpago
Santi Mendoza