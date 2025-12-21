Mi cuenta

O Noso Fútbol | Tercera Federación Femenina

La racha del Victoria Femenino termina ante su bestia negra

El equipo coruñés cedió ante un Bergantiños que ya le había derrotado en la primera jornada de Liga

Santi Mendoza
21/12/2025 21:11
Acción del juego en As Eiroas
RAÚL LÓPEZ
El Victoria CF vio frenada su racha de cinco victorias seguidas —y nueve partidos sin encajar— ante su bestia negra, un Bergantiños (1-0) que ya le había derrotado en la jornada inicial. Con este resultado, las ‘cebras’ caen a la tercera posición y se quedan a cuatro puntos de As Celtas B, líder del grupo 1 de la Tercera Federación Femenina. 

Las carballesas estuvieron mejor al inicio y encontraron premio con el gol de Claudia Barreiro, ex del cuadro coruñés, a los 26 minutos en una falta lateral. A partir de ahí, y sobre todo durante la segunda mitad, el Victoria se volcó en busca del empate, pero se estrelló ante los palos y el ordenado bloque bajo del Bergan.

