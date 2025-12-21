La racha del Victoria Femenino termina ante su bestia negra

Acción del juego en As Eiroas RAÚL LÓPEZ

El Victoria CF vio frenada su racha de cinco victorias seguidas —y nueve partidos sin encajar— ante su bestia negra, un Bergantiños (1-0) que ya le había derrotado en la jornada inicial. Con este resultado, las ‘cebras’ caen a la tercera posición y se quedan a cuatro puntos de As Celtas B, líder del grupo 1 de la Tercera Federación Femenina.

Las carballesas estuvieron mejor al inicio y encontraron premio con el gol de Claudia Barreiro, ex del cuadro coruñés, a los 26 minutos en una falta lateral. A partir de ahí, y sobre todo durante la segunda mitad, el Victoria se volcó en busca del empate, pero se estrelló ante los palos y el ordenado bloque bajo del Bergan.