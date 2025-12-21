El Silva se estrella ante un Racing Villalbés rocoso y vuelve a ser colista (0-2)

Álvaro Rey, jugador del Silva, durante el partido PATRICIA G. FRAGA

Manuel García Solano (ADG)

El Silva, antaño amparado en su fortín de A Grela, sigue sin recuperar la fiabilidad en casa, donde no gana desde hace más de dos meses. No era el Racing Villalbés, mejor equipo a domicilio, invicto y con un solo gol en contra, el adversario ideal para que Diego García pudiera celebrar la primera victoria ante su afición. Un autogol de Moure, avanzada la segunda mitad, condenó al equipo coruñés, que vuelve a ser colista.

No tardó en amenazar el conjunto chairego, más intenso y dinámico en el arranque del partido. Javi Rey conectó con Trigo en la parte derecha del área y el remate del ariete golpeó en el ángulo superior del lateral de la meta de Mini.

La defensa del Racing, con Javi Varela incrustado entre los centrales para protegerse en las acciones de juego directo del Silva, se mostró muy firme y apenas hizo concesiones, lo que obligó al conjunto herculino a probar con lanzamientos lejanos, como uno de Brais Lema, camino del cuarto de hora, que bloqueó Vérez.

Bajo una lluvia torrencial, incluso con granizo por momentos, complemento a una mañana gélida en A Coruña, el estado del césped sintético, en el que se fueron formando charcos, complicó el desarrollo del juego.

Hubo que esperar al minuto 32 para ver la siguiente acción con riesgo para las porterías. Make probó desde lejos y Minibugy sacó el balón con los puños a córner. En ese saque de esquina, Cadra, en medio de una nube de piernas, no atinó a conectar un remate certero.

En una buena combinación de la escuadra rojiverde, Make, entrando por el carril derecho, vio la incorporación de Javi Rey, cuyo golpeo, en un intento de vaselina, pasó por encima del larguero.

El Silva reclamó penalti

Tras el tiempo para el café, el partido se reanudó, ya sin lluvia, con un trallazo de Álvaro Rey, tras un balón despejado por la zaga del Racing, que golpeó en Borja Míguez y acabó en córner, pese a las protestas de los jugadores del Silva, que reclamaron mano del atacante en el interior del área. El árbitro, muy cerca de la jugada, descartó conceder la pena máxima.

El equipo de Diego García mantuvo el dominio en el cuarto de hora inicial del segundo acto y, en la mejor ocasión, Adrián Vázquez no cabeceó con precisión un envío desde la izquierda. Otro testarazo, este de Borja Míguez desviado, marcó un cambio de tendencia en el choque y la escuadra rojiverde equilibró la posesión del balón.

Nada de interés sucedió hasta que Juan Rodríguez decidió mover piezas y realizó un triple cambio. Herrero, uno de los recambios, puso un centro desde la izquierda nada más entrar al terreno de juego, y Moure, en su intento de despeje, cabeceó la pelota al fondo de su portería. Sin tiempo para la reacción del Silva, que había sacado un córner muy cerrado que nadie llegó a rematar, otro de los relevos, Anthony, remachó a la red un balón que había repelido Minibugy en un remate raso y centrado de Trigo.

Un testarazo alto de Rodri Alonso en una acción de estrategia precedió al debut del coruñés Manu Mosquera en el cuadro chairego, precisamente contra su exequipo y antes de que la lluvia pusiera el telón de fondo al encuentro, que se cerró con un disparo muy desviado de Álex Pérez.