El Paiosaco mide su reacción ante un San Tirso que busca salir del bache

La decimosexta jornada del grupo 1 de Preferente se puso en marcha ayer con la disputa de dos encuentros.

Burela 1-1 Órdenes: Uno de ellos fue el de A Marosa, donde hubo dominio alterno. El Órdenes, que acaba tercero el año, se adelantó por medio de Dopico y acabó encajando (David Ben) en un momento de arreón de los locales.

Puebla-Sofán (Da Alta, 12.00 horas): El Sofán busca ante el duodécimo clasificado un triunfo que le dé opciones de terminar el 2025 en playoff. Son bajas Alexandre y Fabián por lesión; e Isma por decisión técnica.

Betanzos-Negreira (García Hermanos, 16.00 horas): Inmerso en un gran momento, el Betanzos afronta el reto de batir al líder, que lleva diez victorias consecutivas. Se caen Tomás y Álvaro por lesión.

Victoria-Dubra (A Grela, 16.00 horas): Miguel Taibo anuncia que irá toda la plantilla convocada “en honor a Sergito”, exjugador del club fallecido el jueves. Un triunfo situaría al Victoria con 24 puntos.

Paiosaco-San Tirso (A Porta Santa, 17.00 horas): El Paiosaco, con todos aptos, mide su reacción ante un San Tirso que lleva tres partidos sin ganar y cuenta con la baja del lesionado Casariego.