Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Preferente Futgal

El Paiosaco mide su reacción ante un San Tirso que busca salir del bache

En uno de los partidos adelantados al sábado, el Órdenes aseguró acabar tercero el 2025 tras empatar en Burela

Santi Mendoza
Santi Mendoza
21/12/2025 09:42
Imagen del San Tirso - Paiosaco de la pasada temporada
Imagen del San Tirso - Paiosaco de la pasada temporada
CARLOTA BLANCO
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La decimosexta jornada del grupo 1 de Preferente se puso en marcha ayer con la disputa de dos encuentros. 

Burela 1-1 Órdenes: Uno de ellos fue el de A Marosa, donde hubo dominio alterno. El Órdenes, que acaba tercero el año, se adelantó por medio de Dopico y acabó encajando (David Ben) en un momento de arreón de los locales. 

Puebla-Sofán (Da Alta, 12.00 horas): El Sofán busca ante el duodécimo clasificado un triunfo que le dé opciones de terminar el 2025 en playoff. Son bajas Alexandre y Fabián por lesión; e Isma por decisión técnica. 

Betanzos-Negreira (García Hermanos, 16.00 horas): Inmerso en un gran momento, el Betanzos afronta el reto de batir al líder, que lleva diez victorias consecutivas. Se caen Tomás y Álvaro por lesión. 

Raúl Pita muestra intensidad en la presión tras pérdida, una de las señas de identidad del Betanzos

Un Betanzos sin prisa, pero sin pausa

Más información

Victoria-Dubra (A Grela, 16.00 horas): Miguel Taibo anuncia que irá toda la plantilla convocada “en honor a Sergito”, exjugador del club fallecido el jueves. Un triunfo situaría al Victoria con 24 puntos. 

Paiosaco-San Tirso (A Porta Santa, 17.00 horas): El Paiosaco, con todos aptos, mide su reacción ante un San Tirso que lleva tres partidos sin ganar y cuenta con la baja del lesionado Casariego.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Dipanda y Domínguez, autores de los goles, durante el partido

Triunfo con remontada del Fabril para pasar la Navidad en lo más alto (2-1)
Santi Mendoza
Mus Barro, en una imagen de archivo contra Ourense el pasado miércoles

Mus Barro se sube al carro
Raúl Ameneiro
Millene en el encuentro entre Deportivo y Real Sociedad de Copa de la Reina

La crónica | El Deportivo se despide de 2025 y también de la Copa de la Reina (1-4)
Bea Arrizado
Samuele Mulattieri gesticula durante el encuentro del pasado domingo entre Deportivo y Valladolid en el estadio de Riazor

Samuele Mulattieri, balada triste de piano
Xurxo Gómez