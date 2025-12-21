El Paiosaco mide su reacción ante un San Tirso que busca salir del bache
En uno de los partidos adelantados al sábado, el Órdenes aseguró acabar tercero el 2025 tras empatar en Burela
La decimosexta jornada del grupo 1 de Preferente se puso en marcha ayer con la disputa de dos encuentros.
Burela 1-1 Órdenes: Uno de ellos fue el de A Marosa, donde hubo dominio alterno. El Órdenes, que acaba tercero el año, se adelantó por medio de Dopico y acabó encajando (David Ben) en un momento de arreón de los locales.
Puebla-Sofán (Da Alta, 12.00 horas): El Sofán busca ante el duodécimo clasificado un triunfo que le dé opciones de terminar el 2025 en playoff. Son bajas Alexandre y Fabián por lesión; e Isma por decisión técnica.
Betanzos-Negreira (García Hermanos, 16.00 horas): Inmerso en un gran momento, el Betanzos afronta el reto de batir al líder, que lleva diez victorias consecutivas. Se caen Tomás y Álvaro por lesión.
Victoria-Dubra (A Grela, 16.00 horas): Miguel Taibo anuncia que irá toda la plantilla convocada “en honor a Sergito”, exjugador del club fallecido el jueves. Un triunfo situaría al Victoria con 24 puntos.
Paiosaco-San Tirso (A Porta Santa, 17.00 horas): El Paiosaco, con todos aptos, mide su reacción ante un San Tirso que lleva tres partidos sin ganar y cuenta con la baja del lesionado Casariego.