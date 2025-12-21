El Orillamar consolida su puesto de playoff tras golear al Relámpago

Lance de juego en el Orillamar - Relámpago JAVIER ALBORÉS

Suma y sigue el Orillamar, que logró ante el Relámpago (3-0) su tercer triunfo consecutivo y consolida su posición de playoff de ascenso a Preferente. Iván López, con un hat-trick dio una cómoda victoria al equipo de Dani Casal, que se enfrentaba a su exequipo.

Con este resultado, el Orilla aventaja en cuatro puntos al Galicia Mugardos, cuarto clasificado, que cedió en casa frente a un Sporting Meicende (0-1) que de esa forma mantiene la segunda posición. Joaquín Block hizo el gol a los 60 minutos de juego.

En primera posición sigue una jornada más el Carral, que se rehizo de su empate del pasado fin de semana con un trabajado triunfo ante el Eume Deportivo (3-1). Patrik aseguró el triunfo en el minuto 90 tras los goles de Rubén Sande y Manu García.

El equipo más en forma de la Liga en estos momentos es el Perlío, que en el campo del Cedeira (0-2) sumó su sexto triunfo consecutivo.

Crece el Imperátor

Todavía sigue en puestos de descenso el Imperátor, pero con su segunda goleada de forma consecutiva se sitúa a solo un punto de la salvación. Ante el Torre (0-4) marcaron Varito, Diego Rubiños, Brais González y Xoel Dans.

Quien sigue fuera de la zona roja es el Ural Español, que dio cuenta de un Sporting Coruñés (3-1) que queda tocado. Mike adelantó al conjunto de Marcos Souto e Iago Núñez puso el tanto del empate a los 54 minutos. Ya en los minutos finales, Iván Yáñez situó el 2-1 en el marcador y Marcelo sentenció.

En el otro derbi coruñés de la jornada, el Marte tomó aire con un convincente triunfo ante el Oza Juvenil (0-3). Brais López, Carlos Cotelo en propia e Iago Rodríguez fueron los goleadores.