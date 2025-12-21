El Betanzos acaba con el camino triunfal del líder

André (d) y Martín Pereira (i), durante el Betanzos-Negreira CARLOTA BLANCO

Tras diez victorias seguidas, el Negreira, líder de Preferente, cayó derrotado ante un Betanzos que cada vez está a mejor nivel.

Betanzos 2-1 Negreira: Los de Claudio Corbillón se mostraron superiores y lograron la victoria ante un Negreira que estaba imparable. Alberto Freire adelantó de penalti a los visitantes, pero en la segunda mitad el Betanzos dio vuelta al partido por medio de Raúl Pita, que culminó una gran jugada individual de André; y de Couce, quien puso el 2-1 en el añadido en un contraataque. André, Raúl y Ángel salieron combinando y este último se la dejó al coruñés en el punto de penalti para que batiera a José Dacuña.

Paiosaco 1-1 San Tirso: Empate en A Porta Santa tras un partido intenso que pudo caer para cualquiera. El Paiosaco, que ahora tiene seis puntos de margen sobre el descenso, buscó las contras y de esa forma encontró el 1-0 de Iván Amor a centro de Dani Carnota. El dominio de la posesión era para un San Tirso —quinto clasificado con cinco puntos de ventaja sobre el sexto— que redobló esfuerzos en la segunda mitad y empató con una falta directa de Rellán. Al final hubo ocasiones para ambos, pero no se movió más el marcador.

Victoria 1-1 Dubra: Las ‘cebras’ empataron en A Grela y quedan en octava posición, a ocho puntos de la zona de playoff y con nueve de margen sobre el descenso. Tras un primera mitad de claro dominio local, Benito hizo justicia a centro de un Pichu que luego rozó el 2-0. Pero quien logró el gol y el empate fue el Dubra, por medio de un remate del veterano Cea.

Puebla 4-0 Sofán: Dura derrota del equipo carballés, que continúa sexto a cinco puntos del playoff. Bertúa y Juan García pusieron tierra de por medio y el propio Bertúa y Hugo Suárez cerraron la goleada en los últimos minutos del encuentro.