El Bergantiños derrota al colista y termina el año en playoff (1-0)

Meli, centrocampista del Bergantiños, durante una acción del partido

El Bergantiños pasará unas felices Navidades tras sumar su tercera victoria consecutiva y terminar el año en zona de promoción. Un penalti forzado y transformado por Marru, que consiguió su duodécimo gol de la temporada, fue suficiente para derrotar a un Sámano (1-0) muy flojo que demostró notables carencias ofensivas. El cuadro carballés se adelantó a los diez minutos de juego y después manejó los tiempos de un partido que tuvo muy poca historia.

Los hombres de Simón Lamas no fueron capaces de conseguir un tanto que les diera más tranquilidad, pero el conjunto castreño tampoco dio en ningún momento la sensación de tener recursos para poder empatar, más allá de su estrategia a balón parado. Eso sí, al Bergan se le pudo escapar el triunfo en la última jugada del duelo con un disparo de Junior que salió rozando el palo.

No hubo sorpresas en el once inicial que presentó Simón Lamas en la visita del colista. Tal y como estaba previsto, la única novedad fue la inclusión de Meli en el centro del campo, ocupando el lugar del sancionado Tass.

El primer tiempo no ofreció demasiado fútbol a los aficionados presentes en As Eiroas. El Bergantiños se adelantó muy pronto en el marcador y después se dedicó a controlar el choque esperando su momento para dar la puntilla a un Sámano muy inocente en ataque, que apenas dió trabajo a Santi Canedo y solo se acercó a la portería de la escuadra carballesa en acciones muy puntuales. El duodécimo gol de Marru, gracias a un penalti que él mismo forzó, y las esporádicas apariciones de Iago Novo mostrando su calidad fueron las notas más destacadas del primer acto.

El encuentro comenzó con un gran susto para el equipo carballés. A los cinco minutos de juego, Fito perdió un balón al borde del área ante Castillo, Diego Marta se quedó solo ante Santi Canedo y el delantero cántabro chutó por encima de la portería.

Este sobresalto se olvidó rápidamente porque la diana llegó poco después. Marru cayó derribado por Luis Gómez en el interior del área y el colegiado Manso Rojas no dudó en señalar penalti, a pesar de las protestas del bloque castreño. El propio Marru se encargó del lanzamiento, engañó a Oleaga y consiguió un gol más para su extensa cuenta particular.

A partir de ese momento, el Bergan, con la tranquilidad que le aportaba el resultado, comenzó a hacer circular el balón y a imponer el ritmo que más le interesó. El Sámano no ofrecía absolutamente nada en ataque y el colectivo anfitrión controló el juego sin sufrimiento. Los visitantes apenas llegaron a la meta de Santi Canedo y las mejores ocasiones tuvieron color local.

En el minuto 24, un centro de Sola al interior del área fue rematado demasiado cruzado por Darío. Diez minutos después, una gran acción individual de Iago Novo por la banda derecha fue rematada por Marru por encima del larguero. Finalmente, ya en la prolongación, Luis Gómez sacó en la misma línea de gol una volea de Lachevre tras el lanzamiento de un córner.

Poco fútbol

El segundo tiempo fue todavía más pobre en cuanto a fútbol que el primero. El Sámano dio un paso adelante y quiso tener más protagonismo con el balón, pero no llegó a disparar entre los tres palos en todo el periodo. Sus únicas opciones para conseguir igualar el partido siguieron siendo las jugadas a balón parado. Por su parte, el Bergantiños continuó contemporizando el juego sin apenas pasar apuros en defensa y trató de buscar a la contra el gol de la tranquilidad.

Lo tuvo Marru en el minuto 51, tras una combinación con Iago Novo, pero Oleaga despejó a córner su disparo. Más clara la tuvo en el minuto 78, cuando el propio Marru interceptó un pase atrás de Deiby y mandó el balón por encima del larguero en su mano a mano con el guardameta visitante.

Esa incapacidad para sentenciar la victoria pudo costarle muy cara al Bergantiños en la última jugada del envite, ya en el minuto 90+4. El Sámano colgó un córner, despejó la defensa y el rechace le cayó a Junior, que disparó y el balón salió lamiendo el poste. El duelo comenzó con un gran susto y terminó con otro, pero la magia navideña acompañó en esta ocasión a un Bergantiños que se va de vacaciones con la satisfacción del trabajo bien hecho.