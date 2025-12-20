Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera Federación

Punto agridulce para el Arteixo en Cambados

Hevia detuvo un penalti con 1-1 en el marcador y Jota puso a los rojiblancos en ventaja, pero acto seguido llegó el empate

Santi Mendoza
Santi Mendoza
20/12/2025 20:55
Jota, centrocampista del Arteixo y autor del 1-2, porfía con un rival durante el partido
Jota, centrocampista del Arteixo y autor del 1-2, porfía con un rival durante el partido
GONZALO SALGADO
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Empate agridulce del Arteixo en su visita al Juventud Cambados (2-2). Los de Posi fueron por delante en dos ocasiones, vieron como Hevia les salvaba de un penalti con 1-1 en el marcador y sufrieron el gol del empate justo después de un tanto de Jota que parecía definitivo. 

Jota, mediapunta del Arteixo, durante el partido contra el Montañeros

Jota (Arteixo): “En el descanso dijimos que si apretábamos bien, ganaríamos el partido”

Más información

Con este resultado, el equipo rojiblanco duerme en duodécima posición, con seis puntos de margen sobre la zona de descenso y a cuatro de los puestos de playoff. 

Durante la primera mitad el Arteixo estuvo a un nivel superior que su rival y encontró el 0-1 al filo del descanso en un córner. Rojo empujó el balón y el colegiado dio validez al entender que había superado la línea de gol. 

La segunda mitad empezó con un guion similar, pero el rápido 1-1 de Tiko, que superó a Hevia con un disparo bajo, hizo crecer a un Cambados que pudo poner el 2-1 de penalti. Ahí salvó Hevia adivinando el lado al que debía vencerse. 

Ya en el tramo final, llegó el 1-2. Después de ganarle las espaldas a Rodri, Jota logró batir a Roberto Pazos. Pero el Cambados respondió con un disparo lateral de Gregor.

Las previas

Silva-Racing Villalbés (A Grela, 12.30 horas)

Con seis de los nueve últimos puntos en el bolsillo, el Silva busca ahora un gran resultado ante el Racing Villalbés (A Grela, 12.30 horas) para quedarse muy cerca de salir de los puestos de descenso. No será un reto fácil, pues enfrente estará el cuarto clasificado y el equipo que, con ocho, ha encajado menos goles en lo que va de curso. 

El técnico del Silva, Diego Armando García, anuncia que tiene las bajas del central Seydi, sancionado, y del extremo Nico, que aún no ha superado sus problemas en el pie. El mediapunta Álex Ares vuelve a la lista. En los visitantes causan baja el polivalente zaguero López y el centrocampista Sergio Otero.

Alineaciones probables

Silva: Minibugy - Bili, Lema, Máquez, Adri Vázquez, Parafita - Moure, Carletto, Baldomar - Joao Paulo, Álvaro Rey

Racing Villalbés: Santomé - José Varela, Da Lama, Vérez, David López, Buyo - Javi Varela, Make - Borja Míguez, Pablo Trigo, Herrero

Barco-Montañeros (Calabagueiros, 17.00 horas)

No habrá sido una semana fácil en la preparación de partido del Montañeros, que visita esta tarde a un Barco (Calabagueiros, 17.00 horas) que estrena técnico. Agustín Ruiz toma el relevo de un Lino Estévez que dimitió tras caer ante el Arosa (2-0) con el equipo un punto por encima de los puestos de descenso. 

Más allá de las lógicas incógnitas, el Monta buscará concentrarse en lo suyo y lograr un triunfo que le permita mejorar la novena plaza que ocupa en estos momentos. 

El lateral Álex Vázquez es la única baja local. En los de Jairo Arias no estarán el lateral izquierdo Óscar, el central Mauro y el atacante Sito.

Alineaciones probables

Barco: Ima - Vilachá, Carlos Cruz, Konaté, Rabil - Juanma, Paz - Brian, Noel, Freiría - Diego Santín

Montañeros: Marcos - Achore, Longueira, Iago López, Barbolla - Balsa, Dani Fernández, Unai - Otero, Pape, Cano

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Diego Martínez, en el partido contra el Puerto Sagunto

El OAR vuelve a perder tras un esfuerzo insuficiente frente al Puerto Sagunto (24-25)
María Varela
Meli, centrocampista del Bergantiños, durante una acción del partido

El Bergantiños derrota al colista y termina el año en playoff (1-0)
Santi Mendoza
Carles Marco en una imagen de archivo

Carles Marco: "El nivel de concentración por momentos no ha sido adecuado"
Raúl Ameneiro
Paul Jorgensen, máximo anotador del Leyma en Cartagena, antes de lanzar un tiro libre

El 1x1 del Leyma Coruña en Cartagena
Chaly Novo