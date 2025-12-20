Punto agridulce para el Arteixo en Cambados

Jota, centrocampista del Arteixo y autor del 1-2, porfía con un rival durante el partido GONZALO SALGADO

Empate agridulce del Arteixo en su visita al Juventud Cambados (2-2). Los de Posi fueron por delante en dos ocasiones, vieron como Hevia les salvaba de un penalti con 1-1 en el marcador y sufrieron el gol del empate justo después de un tanto de Jota que parecía definitivo.

Jota (Arteixo): “En el descanso dijimos que si apretábamos bien, ganaríamos el partido” Más información

Con este resultado, el equipo rojiblanco duerme en duodécima posición, con seis puntos de margen sobre la zona de descenso y a cuatro de los puestos de playoff.

Durante la primera mitad el Arteixo estuvo a un nivel superior que su rival y encontró el 0-1 al filo del descanso en un córner. Rojo empujó el balón y el colegiado dio validez al entender que había superado la línea de gol.

La segunda mitad empezó con un guion similar, pero el rápido 1-1 de Tiko, que superó a Hevia con un disparo bajo, hizo crecer a un Cambados que pudo poner el 2-1 de penalti. Ahí salvó Hevia adivinando el lado al que debía vencerse.

Ya en el tramo final, llegó el 1-2. Después de ganarle las espaldas a Rodri, Jota logró batir a Roberto Pazos. Pero el Cambados respondió con un disparo lateral de Gregor.

Las previas

Silva-Racing Villalbés (A Grela, 12.30 horas)

Con seis de los nueve últimos puntos en el bolsillo, el Silva busca ahora un gran resultado ante el Racing Villalbés (A Grela, 12.30 horas) para quedarse muy cerca de salir de los puestos de descenso. No será un reto fácil, pues enfrente estará el cuarto clasificado y el equipo que, con ocho, ha encajado menos goles en lo que va de curso.

El técnico del Silva, Diego Armando García, anuncia que tiene las bajas del central Seydi, sancionado, y del extremo Nico, que aún no ha superado sus problemas en el pie. El mediapunta Álex Ares vuelve a la lista. En los visitantes causan baja el polivalente zaguero López y el centrocampista Sergio Otero.

Alineaciones probables Silva: Minibugy - Bili, Lema, Máquez, Adri Vázquez, Parafita - Moure, Carletto, Baldomar - Joao Paulo, Álvaro Rey

​Racing Villalbés: Santomé - José Varela, Da Lama, Vérez, David López, Buyo - Javi Varela, Make - Borja Míguez, Pablo Trigo, Herrero

Barco-Montañeros (Calabagueiros, 17.00 horas)

No habrá sido una semana fácil en la preparación de partido del Montañeros, que visita esta tarde a un Barco (Calabagueiros, 17.00 horas) que estrena técnico. Agustín Ruiz toma el relevo de un Lino Estévez que dimitió tras caer ante el Arosa (2-0) con el equipo un punto por encima de los puestos de descenso.

Más allá de las lógicas incógnitas, el Monta buscará concentrarse en lo suyo y lograr un triunfo que le permita mejorar la novena plaza que ocupa en estos momentos.

El lateral Álex Vázquez es la única baja local. En los de Jairo Arias no estarán el lateral izquierdo Óscar, el central Mauro y el atacante Sito.