Un Arteixo con bajas de peso visita Cambados

Adri Otero, una de las bajas, en un partido PATRICIA G. FRAGA

Con cinco puntos de margen sobre la zona de descenso y a otros tantos de los puestos de playoff de ascenso, el Atlético Arteixo afronta en el campo del Juventud Cambados (Burgáns, 16.30 horas) su último compromiso del año. Lo hace lastrado por varias ausencias de peso, como las de los atacantes Melo y Otero. En los locales faltará Seydou por sanción.

Enfrente estará un equipo que marcha decimocuarto con solo dos puntos de ventaja sobre la zona roja, por lo que el duelo es de suma importancia para ambos. La racha reciente del conjunto de Pénjamo no es del todo positiva, pues solo ha podido sacar uno de los nueve últimos puntos, un empate ante el Barbadás. A continuación cedió con el Racing Villalbés y el Noia. Eso sí, antes había sumado un triunfo en casa ante el Alondras.

Los números del equipo cambadés en su feudo son los siguientes: dos triunfos, un empate y cuatro derrotas, algo que da esperanzas a un Arteixo que se está manejando mejor como visitante (once puntos) que en Ponte dos Brozos.

Una de las dificultades que tendrá el cuadro rojiblanco en este partido tiene que ver con las bajas, pues Posi deberá reinventar al equipo en la zaga y la delantera. Más allá de un Fer Gordo lesionado de larga duración y sin ficha, el Arteixo no podrá contar con los laterales Moreta e Iván, los centrales Casas y Tomé, el extremo Melo y el delantero centro Otero.

Tras seis partidos sin caer, el Arteixo viene de ceder ante el Boiro (0-1), por lo que querrá volver a la buena senda para despedir el 2025.