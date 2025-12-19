Triste adiós a Sergito, el talento que no pudo encontrar su sitio

Sergito, con el Victoria frente al Villarreal, en la eliminatoria de Copa del Rey del 30 de noviembre de 2021 Javier Alborés

Los dos caños que tiró Sergio González Rodríguez 'Sergito' en el histórico duelo de Copa del Rey entre el Victoria y el Villarreal en Riazor el 30 de noviembre de 2021 aún perduran en la retina de los 6.000 aficionados que se dieron cita en el estadio coruñés. El 0-8 fue lo de menos, como reflejó la crónica de DXT Campeón del partido de aquel día: "Si hay que perder, elijo perder así". El club coruñés cayó, pero con dignidad ante el campeón de la Europa League. El triunfo fue para el equipo de superior categoría, pero los momentos de magia, para la afición local. Uno de los responsables de hacer disfrutar a la parroquia de Riazor fue Sergito, el talentoso mediocampista coruñés que pasó por la cantera del Zaragoza y, tras no encontrar su sitio, regaló destellos de su calidad por toda la geografía gallega. Nacido en A Coruña en abril de 1995, falleció la madrugada del jueves al viernes, dejando un hueco difícil de rellenar en los campos de Galicia.

Futbolista de calidad y con regate, se movía como pez en el agua en la zona de tres cuartos, como mediocampista ofensivo o mediapunta. Era muy bueno en el uno contra uno y tenía gol. Poseía unas cualidades difíciles de igualar y era muy visceral en el campo, con todo lo bueno y malo que eso significa. Fue un jugador que siempre disfrutó el fútbol a tope y que trataba de imponerse siempre a través de su enorme talento. Lo tenía todo, pero no llegó más lejos por las circunstancias.

"Depende de con quien te quieras juntar o no, tienes unas cosas o tienes otras y a lo mejor nosotros cogimos las otras", relataba Sergito en un reportaje que el programa 'El Día Después', de Movistar Plus, le dedicó a él y a Iago Beceiro en marzo de 2016, con motivo del fichaje de ambos por el Verín, de Tercera División, en la temporada 2015-16.

Su amigo Beceiro pasó por la cantera del Deportivo, llegó a jugar con el Fabril y a entrenar con el primer equipo durante la temporada 2010-11. Disputó casi un centenar de partidos en Segunda B, donde Sergito llegó a protagonizar quince encuentros y marcar dos goles con el Somozas durante la campaña 2014-15. Fue apenas dos años después de que el Zaragoza llamara a su puerta para que formara parte de la cantera de la entidad aragonesa.

"Con 17 fiché por el Zaragoza. El día de mi 18 cumpleaños, salí de fiesta, tuve un pequeño problemilla y mis palabras fueron, yo lo siento, pero viviendo en esa residencia, no puedo estar y voy a seguir saliendo de fiesta seguro, y me dijeron, entonces, te vas a tener que ir, y me fui". Así explicaba en las cámaras de Movistar su breve paso por el conjunto zaragocista, cuando era un chaval y apuntaba a convertirse en un jugador importante.

El mediocampista confesó que el momento de tener que decir adiós al sueño que se le abrió en Zaragoza "fue bastante duro". "Estoy bastante jodido en ese sentido. Volver, en eso estoy, eso intento", explicaba en 'El Día Después'. Era el enésimo intento de reconducir un camino que, al principio, parecía estar destinado a llevarle a escenarios importantes del fútbol español. Al final, desarrolló su fútbol en clubes más modestos, pero en los que dejó una impronta difícil de olvidar.

Formado en el Victoria, en 2011 ingresó en la cantera del Racing de Ferrol y solo un año después, fue cuando el Zaragoza puso sus ojos en él. En aquel momento, el equipo aragonés competía en Primera División, antes de sufrir el descenso que le ha llevado a encadenar trece temporadas en Segunda.

Tras no encajar en el conjunto aragonés, retornó a su casa, al Victoria, y se inició un camino que le llevó por la Tercera División y las categorías regionales gallegas: Betanzos, Somozas, Verín... En el conjunto ourensano fue donde coincidió con su amigo Iago Beceiro.

"Sergito fue una gran amistad para mí. Nos unía en gran parte nuestra pasión por el fútbol y, después, desgraciadamente, nuestra pasión por la noche", recordaba Beceiro en el reportaje que Movistar Plus les dedicó a ambos.

La sonrisa que enamoró a Zubi

El Verín juntó a los dos futbolistas coruñeses, que se quedaron a vivir en casa del presidente del club, José Manuel Zubiela 'Zubi'. Sergito confesaba que sin aquella iniciativa del directivo del cuadro ouensano, "estaría, a lo mejor, preso, en una esquina".

"Todo el mundo decía que ellos juntos eran la bomba. Lo que nos pasó estos dos años, con ellos juntos, es de película", relata Zubi, quien aún trata de asimilar la triste noticia del fallecimiento del exjugador coruñés.

"Era pillo jugando, con un tren inferior increíble, un grandísimo jugador. Empecé a recibir llamadas y mensajes en el móvil, dándome el pésame, y no lo podía creer. Hablé estaba mañana con Iago Beceiro y estaba destrozado. Estuvimos juntos los tres en mi casa y son muy buenos rapaces", comenta Zubi, quien intentó reconducir a Sergito, cuando su camino se torció.

"Tenía un problema grande, por eso discutía mucho con él, como si fuera mi hijo. Alguna vez lo eché y no quería que fuera a A Coruña, porque no le hacía bien. De hecho, estuve a punto de traerlo aquí otra vez hace poco y hablé con él, pero cuando lo tenía casi convencido, finalmente no se dio. Al final no pude hacer nada por él, pese a que lo intenté", se sincera el exdirigente del Verín.

Zubi tiene muy clara la imagen con la que recordará siempre al talentoso jugador: "Tengo muchas fotos suyas en las que aparecemos juntos y hay una en la que esboza una sonrisa. Me encantaba la sonrisa que tenía porque reflejaba lo buen chaval que era, porque era un pillo, pero buen chaval".

Tras la temporada en el Verín, Sergito continuó al curso siguiente en la Tercera División, pero con el Negreira. El mediocampista tenía talento para regalar, pero cambió de destino con mucha facilidad. Posteriormente, jugó en el Olímpico de Rutis, Tambre, Atlético Arteixo (donde jugó entre 2018 y 2021), San Tirso, de nuevo en el Victoria y Laracha, donde compitió en la 2022-23, en la Primera Gallega.

Un corazón enorme

Cientos de partidos en los campos gallegos, pero el que siempre quedará en la retina será aquel duelo copero contra todo un Villarreal en el que se atrevió a sacar la magia de su chistera en Riazor.

"Tenía mucha clase. Era un jugador muy talentoso, desde niño", subraya Juan Vázquez, presidente de la AFAC y del Victoria, donde pasó muchos años junto a Sergito. "Entró en el club a los cinco años y estuvo hasta los quince. Después, retomó una segunda etapa, cuando volvió de Zaragoza, que regresó y jugó cuatro meses en el Juvenil Nacional, y años más tarde volvió con el equipo de modestos y fue unos de los artífices de que nos clasificáramos para la Copa del Rey. Jugó aquel partido contra el Villarreal con nosotros y luego estuvo un par de temporadas más", repasa el dirigente de la entidad de Santa Lucía.

Juan Vázquez ensalza su talento como futbolista, pero, sobre todo, su calidad humana y su "corazón enorme". "Una persona muy cariñosa, con un corazón enorme, pero que desgraciadamente, la falta de carácter le conducía a situaciones que no eran las idóneas. Poca cabeciña, en definitiva, pero como persona era avispado, maravilloso, cariñoso, empático, para nada interesado. Hacía todo de corazón y a mí esas personas me tienen muy ganado, más en un mundo mercantilizado, sobre todo en el tema del fútbol", se deshace en elogios quien fue su presidente durante tanto tiempo.

El presidente de la AFAC califica la pérdida de Sergito de "pena, dolor inmenso y un disgusto por su edad, porque era un niño, y porque no lo merecía. Merecía vivir otras vivencias que desgraciadamente no lo va a poder hacer". La palabra "talento" se repite en cada conversación sobre el fallecido.

"Tenía unas condiciones innatas y un talento enorme", insiste Juan Vázquez, quien añade: "Tuvo la gran suerte de poder entrar en una cantera profesional como la del Zaragoza y desgraciadamente por eso, por su poca cabeciña, no la aprovechó. Después tuvo la oportunidad de formar parte de la primera plantilla del Racing de Ferrol tras una gran temporada en el Somozas, pero al final no empezó la temporada porque se fue por otros caminos que no le hicieron ningún bien. Pero tenía un talento descomunal", sentencia.