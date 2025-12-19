El Sámano, escollo del Bergan para acabar el año en playoff

Nacho Pastor, jugador del Bergan, ante la Gimnástica Segoviana RAÚL LÓPEZ

La de esta tarde ante el Sámano (As Eiroas, 17.00 horas) es una gran oportunidad para que el Bergantiños se marche de —cortas— vacaciones en puestos de playoff de ascenso. Las cuentas para ello son claras: debe vencer al colista y entonces solo tendrá que preocuparse de en cuál de las cuatro posiciones de la promoción despide el 2025.

Con la ausencia de Tass, que la pasada jornada vio la quinta amarilla y cumple ciclo, se abre una puerta en el once inicial para Meli, otro de los centrocampistas de nivel con los que cuenta el cuadro carballés. Los visitantes tienen también una baja en su sala de máquinas, la de un David Aguirre que vio la roja hace siete días ante el Langreo.

La dinámica reciente juega a favor de un Bergan que dejó atrás su periodo de más dudas con dos triunfos ante la Gimnástica Segoviana (3-1) y el Lealtad (0-1). Por su parte, el Sámano viene de caer ante el Atlético Astorga (3-0) y el ya citado Langreo (1-2).

El Bergantiños vence con sufrimiento al Lealtad y regresa a la zona de playoff (0-1) Más información

También los números globales, pues el equipo carballés se está mostrando fuerte en As Eiroas, donde ha sumado cuatro victorias, tres empates y solo ha caído en una ocasión, frente al Oviedo Vetusta (1-2); mientras que el Sámano todavía no ha podido estrenar su casillero de triunfos como visitante. En total son tres empates y cuatro derrotas lejos de tierras cántabras, donde sumó sus únicos triunfos en esta Liga ante Valladolid Promesas y Marino de Luanco.

Así lo ve Lamas

Como es habitual, el técnico Simón Lamas hizo una valoración previa del partido. “Queremos acabar da mellor forma diante do noso público. No último partido que xogamos aquí voltamos ser o equipo que queremos ser na casa e agora temos outra oportunidade ante un equipo que nos vai plantexar un fútbol moi directo”, reflexionó el técnico de A Terra Chá.

Lamas alertó de que el Sámano fue quien de empatar contra el Numancia: “É un equipo que empatou en campos como Los Pajaritos e que pese a estar na zona baixa vai vir con gañas de sumar os tres puntos para reengancharse. Serán perigosos, incómodos e difícil, pero vexo ao equipo mentalizado e capacitado”.

Por último, habló de intentar ganar para dedicarle el triunfo al entrenador de porteros Manu, que está pasando un momento difícil tras el fallecimiento de su padre: “Intentaremos impoñer os nosos puntos fortes para irnos con 29 puntos ao parón, que sería magnífico. E tamén para que Manu e o seu entorno teñan un momento de alegría. Estamos con el”.