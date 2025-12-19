Cuenta atrás para el clásico torneo navideño del Ural

Imagen del torneo de Navidad del Ural en una pasada edición JAVIER ALBORÉS

Falta menos de una semana para que se dispute la XVIII edición del Torneo Ural de Fútbol 8, una de las citas clásicas de la Navidad coruñesa en lo que al fútbol base se refiere. Un total de 16 equipos alevines se darán cita en A Grela con el objetivo de alzarse con el título al término de la jornada.

El campeón de la pasada edición fue el Deportivo, que tomó el relevo de un Celta vencedor en la edición de 2023. Desde primera hora de la mañana del día 26 se pondrá en juego un nuevo trofeo, en una intensa jornada que servirá además para rendir homenaje al expresidente del Deportivo y fundador del Ural, Augusto César Lendoiro.

Los participantes, por grupos, son los siguientes. En el A estarán Deportivo, Compostela, Xuventude de Oroso y Orillamar. En el B, Ural, Racing de Ferrol, ACD Piringalla y las Escuelas Luis Calvo. En el C, Calasanz, Ural C, Atlético Arteixo y Bertamiráns. Y en el D, Celta, Victoria CF, Fabril FC y Pabellón de Ourense.

Los partidos de la fase de grupos se desarrollarán entre las 09.30 y las 14.25 horas, con el objetivo de determinar qué cuatro equipos pasan directamente a cuartos de final y qué ocho (segundos y terceros) batallan en una especie de playoff por avanzar a la antepenúltima ronda. Por su parte, los últimos clasificados tendrán un duelo más entre ellos.

Tanto la final de consolación como la que decidirá el campeón se disputarán a las 19.15 horas, aprovechando los dos campos que se formarán para el torneo.

Homenaje a Lendoiro

Adrián Cagigao ‘Kagy’, técnico del primer equipo y coordinador de Fútbol 8 en el club presidido por Pablo Barallobre, explica lo que esperan de esta nueva edición del torneo y anuncia que contarán con la presencia de Lendoiro.

“Desde el club apostamos por estas fechas para el torneo para que los niños puedan seguir activos y disfrutar del fútbol también en el periodo de vacaciones. Contamos con la mayoría de las mejores canteras del fútbol base gallego y será un día para disfrutar, pasarlo bien y ver las futuras promesas de nuestro fútbol. En esta edición también aprovecharemos para hacer un reconocimiento a nuestro fundador Augusto César Lendoiro, que estará presente durante el desarrollo del torneo”, enfatiza Adrián Cagigao.

El responsable del Fútbol 8 en la base del Ural habló de la importancia que tiene este torneo para los niños de su club. “Siempre es una ilusión y una oportunidad que muchas veces es única. Jugar contra canteras como las de Dépor y Celta es algo que siempre van a recordar con cariño y quién sabe si, en unos años, los niños que participan en esta edición podrán decir que jugaron contra jugadores que el día de mañana son profesionales en Riazor o Balaídos. Además, este tipo de torneos ayuda a la formación futbolística de los niños, ya que es una oportunidad perfecta para poner en práctica todo lo aprendido hasta ahora contra los mejores rivales”, agrega.

Por último, Kagy habla de los favoritos para hacerse con esta edición, pero también de aquellos que parten con menos nombre, pero que pueden protagonizar alguna sorpresa. “Como es habitual, los grandes candidatos son las dos grandes canteras de nuestro fútbol, Dépor y Celta. Pero seguro que lo tendrán que hacer muy bien para conseguirlo, ya que la competencia va a ser muy alta, con equipos como el Pabellón de Ourense, el Compostela, el Xuventude Oroso, Rácing de Ferrol, Bertamiráns, etc... Los otros grandes favoritos los tenemos en la ciudad, sobre todo en la figura de Ural, Victoria y Calasanz, que están a un nivel muy alto en esta categoría y son grandes candidatos a ser las alternativas a Dépor y Celta para hacerse con el torneo. Además, al tratarse de partidos más cortos que los de competición oficial, hace que todo esté mucho más abierto e igualado”, avisa.