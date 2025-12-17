Silva y Arteixo invierten posiciones un año después

Arteixo-Silva de la temporada pasada Archivo DXT Campeón

Silva y Atlético Arteixo han firmado un primer tramo de temporada muy diferente. Los coruñeses no han sido capaces de salir de los puestos de descenso en lo que va de temporada, mientras que los rojiblancos han dejado mejores sensaciones, sumando 17 puntos y dando guerra a los ‘cocos’ de la categoría.

En estos momentos, tras haberse disputado catorce jornadas de Tercera, el Atlético Arteixo ocupa el puesto doce con esos 17 puntos, mientras que el Silva es penúltimo con diez. Una situación parecida a la de hace exactamente un año, solo que invertida. Después de la jornada número catorce de la temporada 2024-25, era el Silva el que estaba medianamente alejado de los puestos de descenso con 17 puntos, mientras que el Arteixo era penúltimo con tan solo nueve.

En aquel momento, el Arteixo sumaba 0,64 puntos por partido, por 1,21 del Silva. Sin embargo, el equipo entonces dirigido por Juan Riveiro se puso las pilas y, pese a sufrir hasta la última jornada, consiguió salvarse en la última jornada con 38 puntos, lo que supuso una media de 1,45 puntos por choque en los últimos 20 duelos del curso. Por su parte, el Silva también sufrió, aunque un poco menos, para salvarse. Terminaron con 39 puntos, uno más que el Arteixo, pero lograron sellar la permanencia en la categoría una semana antes que sus vecinos.

Comparativa de clasificaciones

Una de las mayores diferencias entre ambas situaciones reside en los banquillos. Pese al mal arranque de la campaña pasada, la directiva del Atlético Arteixo decidió confiar en Juan Riveiro, que sumaba su cuarta temporada al frente del banquillo del Ponte dos Brozos, y la apuesta salió bien. Por su parte, el Silva este año destituyó a Noé López, quien llegó en verano como sustituto de Iván Sánchez, después de conseguir tan solo cuatro puntos en las nueve primeras jornadas de liga. Otra diferencia entre el Arteixo de 2024 y el Silva de 2025 es su potencial ofensivo. Los rojiblancos llevaban a estas alturas 17 goles a favor, el octavo mejor registro de la liga, mientras que el conjunto coruñés tan solo ha sido capaz de ver puerta en ocho ocasiones hasta el momento, peor dato igualado con el Barbadás, colista del grupo.

Tres de esos goles silvistas han llegado en las últimas tres jornadas, donde ya con Diego Armando García a los mandos el equipo ha conseguido ganar a Lugo B y Barbadás a domicilio para coger algo de aire y acercarse a la salvación, objetivo primordial del club. Por su parte, el Atlético Arteixo renovó proyecto designando a Posi como entrenador y, de momento, no le está yendo mal, dejando buenas actuaciones contra rivales de primer nivel.