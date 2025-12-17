Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera

Silva y Arteixo invierten posiciones un año después

Ambos equipos han intercambiado sus inicios de temporada con respecto a la 2024-25

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
17/12/2025 19:23
Arteixo-Silva de la temporada pasada
Arteixo-Silva de la temporada pasada
Archivo DXT Campeón
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Silva y Atlético Arteixo han firmado un primer tramo de temporada muy diferente. Los coruñeses no han sido capaces de salir de los puestos de descenso en lo que va de temporada, mientras que los rojiblancos han dejado mejores sensaciones, sumando 17 puntos y dando guerra a los ‘cocos’ de la categoría.

Los jugadores del Montañeros se lamentan tras fallar una ocasión ante el Compostela

Orgullo, aprendizaje y oxígeno

Más información

En estos momentos, tras haberse disputado catorce jornadas de Tercera, el Atlético Arteixo ocupa el puesto doce con esos 17 puntos, mientras que el Silva es penúltimo con diez. Una situación parecida a la de hace exactamente un año, solo que invertida. Después de la jornada número catorce de la temporada 2024-25, era el Silva el que estaba medianamente alejado de los puestos de descenso con 17 puntos, mientras que el Arteixo era penúltimo con tan solo nueve.

En aquel momento, el Arteixo sumaba 0,64 puntos por partido, por 1,21 del Silva. Sin embargo, el equipo entonces dirigido por Juan Riveiro se puso las pilas y, pese a sufrir hasta la última jornada, consiguió salvarse en la última jornada con 38 puntos, lo que supuso una media de 1,45 puntos por choque en los últimos 20 duelos del curso. Por su parte, el Silva también sufrió, aunque un poco menos, para salvarse. Terminaron con 39 puntos, uno más que el Arteixo, pero lograron sellar la permanencia en la categoría una semana antes que sus vecinos.

Comparativa de clasificaciones
Comparativa de clasificaciones

Una de las mayores diferencias entre ambas situaciones reside en los banquillos. Pese al mal arranque de la campaña pasada, la directiva del Atlético Arteixo decidió confiar en Juan Riveiro, que sumaba su cuarta temporada al frente del banquillo del Ponte dos Brozos, y la apuesta salió bien. Por su parte, el Silva este año destituyó a Noé López, quien llegó en verano como sustituto de Iván Sánchez, después de conseguir tan solo cuatro puntos en las nueve primeras jornadas de liga. Otra diferencia entre el Arteixo de 2024 y el Silva de 2025 es su potencial ofensivo. Los rojiblancos llevaban a estas alturas 17 goles a favor, el octavo mejor registro de la liga, mientras que el conjunto coruñés tan solo ha sido capaz de ver puerta en ocho ocasiones hasta el momento, peor dato igualado con el Barbadás, colista del grupo.

Tres de esos goles silvistas han llegado en las últimas tres jornadas, donde ya con Diego Armando García a los mandos el equipo ha conseguido ganar a Lugo B y Barbadás a domicilio para coger algo de aire y acercarse a la salvación, objetivo primordial del club. Por su parte, el Atlético Arteixo renovó proyecto designando a Posi como entrenador y, de momento, no le está yendo mal, dejando buenas actuaciones contra rivales de primer nivel.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

El portero del Albacete Raúl Lizoain intenta detener un lanzamiento del delantero del Celta Borja Iglesias

El Celta queda eliminado de la Copa del Rey al caer ante el Albacete
Agencias
Samu, con el resto de la expedición de la sub-19 en Japón

Samu debuta este jueves con España sub-19 en Japón
Zeltia Regueiro
Unos de Nuevo | Programa #0

Unos de Nuevo, DXT Campeón estrena videopodcast semanal sobre el Deportivo
Jorge Lema
Gélida imagen de Encamp en el duelo ante el Castellón esta temporada

El Dépor rinde visita al iglú de la Hypermotion
Armando Palleiro