O Noso Fútbol | Modestos con Talento 36

Javi Codesal: "La seriedad la busco en el trabajo y, a partir de marzo, en los estudios"

El delantero del Rosalía Mera habla de una plantilla compuesta por un grupo de amigos tras marcar un hat-trick al Ciudad Jardín 

Santi Mendoza
Santi Mendoza
17/12/2025 17:11
Codesal posa con la camiseta del Rosalía Mera
Codesal posa con la camiseta del Rosalía Mera
CEDIDA
Javi Codesal (A Coruña, 2006) es el máximo goleador del Rosalía Mera, un club del grupo coruñés de Tercera Futgal que trata de abandonar las últimas posiciones. La actuación ante el Ciudad Jardín, segundo en la clasificación, debe hacer crecer a un joven grupo de amigos que prioriza el disfrute, pero busca ir mejorando. 

Diego López Janeiro, portero del Galicia Gaiteira

Diego Janeiro: “En los penaltis estaba bastante confiado, se nos dan bien”

Más información

Vienen de caer 4-3 ante el Ciudad Jardín. ¿Qué valoración hace de un partido en el que hicieron lo más difícil, pero terminaron cediendo? 

Al final nos quedamos cerquísima de sacar algo positivo. En la primera parte (3-0) jugamos como sin ganas. Bueno, yo creo que yo no, a pesar de que venía de trabajar. 

¿En qué trabaja? 

De repartidor. Mientras no vuelva a estudiar... 

¿Trabajó de noche y luego para el campo? 

No, no. De día. Llegué sobre las cinco y media con el tiempo justo para calentar y jugar. 

El Ciudad Jardín se quedó con uno menos y justo entonces os marcó el 4-3, ¿no? 

Sí... Hubo una pequeña tangana; uno de mi equipo fue a levantar a un jugador que estaba en el suelo y le dieron un manotazo. 

¿Fue su mejor actuación de la temporada? 

Pues en goles y aportación al equipo yo creo que sí. 

¿Cree que puede servir como punto de inflexión? 

Tenemos partidos y partidos. En la segunda parte lo dimos todo y lo intentamos, así que yo creo que sí, nos hace pensar que podemos estar ahí. 

"Nos falta cabeza fría"

¿Qué le falta al equipo para estar más arriba? 

Sobre todo, cabeza fría. A veces vamos ganando y se nos olvida jugar con el tiempo. Hacemos el tonto. 

¿Son una plantilla muy joven? 

Sí, sí. Somos casi todos de primer año, salvo tres o cuatro. Algunos incluso acaban de empezar a jugar al fútbol este año. Empezamos siendo un grupo de amigos y metimos a todos en el equipo. 

¿Por eso está en el Rosalía? 

Sí. Desde que me apunté a fútbol once, cuando era juvenil de primer año (Maravillas), solo juego con mis amigos. 

¿Antes qué hacía? 

Fútbol sala. Desde los seis o siete años. 

Con el ‘Mara’ dejó muy buenos números. ¿Cuál fue su mejor temporada? 

La pasada, que marqué 33 goles. La pena fue que me lesioné: me rompí un dedo y estuve un tiempo parado. 

"Soy de esos que se meten y tiran, muy pillo"

¿Qué tipo de delantero es? 

De esos que se meten y tiran. Soy muy pillo, siempre intento jugar con la defensa y con el fuera de juego para buscar el desmarque. 

¿Se ve siempre jugando con sus amigos? 

Yo creo que sí. La seriedad la busco en el trabajo y, a partir de marzo, en los estudios.

Entiendo que se toma el fútbol como un pasatiempo, pero, ¿qué importancia le da a ganar? 

Me gusta, me gusta. Y marcar goles. Aunque haya estado en equipos donde ganar no era lo normal (risas). 

¿Cuándo empiezan la Copa de A Coruña? ¿Qué esperan? 

El 4 de enero en casa contra el Vilasantar. A ver si podemos pasar alguna ronda. 

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección? 

En mi equipo hay muy buenos jugadores, pero si tengo que decir de otro, me quedo con Sugus, del Maravillas.

