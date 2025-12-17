Ibra: “Mi padre me trajo a Coruña para que pueda seguir mis sueños”

Ibra, durante el derbi contra el Marte del pasado domingo CARLOTA BLANCO

En la contundente victoria del Torre en el derbi de Monte Alto ante el Marte (0-5) marcaron Saúl Rodríguez (dos), Gabo Otero, Jean Franco di Silvio e Ibrahima Mbagnock Faye, ‘Ibra’ (Mbour, Senegal, 2004).

Delantero espigado, de 1.90 metros, aportó el tercer tanto a un triunfo que deja a los arlequinados en novena posición, a cinco puntos del playoff y con diez de margen sobre la zona de descenso.

Ahora tiene 21 años, pero Ibra lleva ligado al fútbol desde los cinco, momento en el que empezó a jugar en su localidad natal. “Me anoté a un equipo del barrio con el que jugaba torneos contra otros barrios”, apunta el protagonista, que valora el crecimiento de este deporte en su país: “Se sigue mucho. Cada vez le gusta a más gente el fútbol y hay mucho talento en los jóvenes”.

Su llegada a España se produjo hace casi tres años, momento en el que sus progenitores pudieron cumplir todo lo que habían venido buscando aquí. “Llegué a Coruña en febrero de 2023 porque mi familia vive aquí ahora, entonces mi padre me trajo aquí junto a ellos para que pueda seguir mis sueños”, explica Ibra.

Todavía en edad juvenil, el Calasanz apareció como una oportunidad para que pudiera disfrutar de sus primeros meses de fútbol en la ciudad. “Me puso contento, porque fue el primer equipo con el que competí en una Liga”, enfatiza.

Fue el paso previo a su primera experiencia como modesto, en el Malpica de Tercera Futgal. Y no le pudo ir mejor, pues pese a militar en un equipo de media tabla, que acabó en novena posición, acabó la temporada con 26 goles en 19 partidos. Logró un hat-trick ante Nantón, Atlético Pereiriña, Sporting Zas y Cerqueda.

Debut en Primera Futgal

Sus grandes actuaciones le sirvieron para llamar la atención del Relámpago, de Primera Futgal, donde lo tuvo más complicado en el inicio de la temporada pasada. “No estuve tan acertado como en Malpica porque no tenía mucho tiempo para los entrenamientos. Trabajaba por las noches en limpieza y no pude compaginarlo”, reflexiona el delantero. En sus tres meses con el equipo de Elviña disputó once partidos y marcó tres goles.

Decidió entonces dar un giro y volver a la Tercera Futgal de la mano del Visantoña, con quien volvió a destacar con catorce dianas en 16 encuentros. Contó trece de los partidos por victorias y contribuyó a que el equipo terminara cuarto, a la orilla del playoff.

"Donde pone el ojo, pone el gol, y además es una persona muy respetuosa" Elas, excompañero de Ibra

La categoría se le quedó pequeña de nuevo y este verano decidió aceptar la propuesta del Torre para tener un segundo intento en Primera. “Es un poco más difícil porque hay más nivel e intensidad que en Tercera, pero fue la oferta que más me convenció”, indica un Ibra que dice verse con capacidad para jugar “en cualquier división de más arriba”.

El atacante llegó al equipo de Jaime Martín y Carlos Casares a principios de noviembre y en este mes y medio ha disputado los siete partidos, siendo titular desde el tercero de ellos. Un total de 476 minutos en los que ha aportado ya cuatro goles.

Descripciones

“Soy un futbolista que lo da todo hasta el final. Me gusta jugar de delantero o extremo y mi gran arma es la rapidez. Meto muchos goles y también doy muchas asistencias”, apunta Ibra, que transmite confianza en sí mismo en sus palabras.

Un excompañero, El Hadji Aldiouma ‘Elas’ lo describe de la siguiente forma: "Es un gran jugador, un nueve de referencia. Tiene talento y sabe posicionarse tácticamente. Fuera de lo futbolístico es una gran persona. Donde pone el ojo, pone el gol. Es un delantero polivalente: puede jugar por banda o en la mediapunta. Le he visto actuar en varias posiciones; es buen jugador y muy respetuoso”.

"Por sus cualidades y capacidades, va a seguir creciendo" Jaime Marín, entrenador de Ibra

Su entrenador se deshace en elogios hacia él. “Es un jugador joven con gran fortaleza física, velocidad y capacidad para repetir esfuerzos. Tácticamente es aseado y tiene facilidad para asimilar conceptos, por lo que aprende y ejecuta con rapidez”, inicia el técnico Jaime Marín.

“Tiene muy buena predisposición y siempre está atento a lo que se le pide, lo cual le está ayudando a mejorar día a día. Por sus cualidades y capacidades va a seguir creciendo”, asegura el entrenador del Torre.

Ya con la mente en el último partido del año, que disputará este domingo ante el Imperátor (Torre 1, 12.30 horas), Ibra echa la vista atrás para valorar el derbi ante el Marte. “Hicimos un gran partido y estamos muy contentos por haber ganado, pero me gustaría meter más goles”, declara con ambición.

Su pasión por el fútbol no solo se limita a jugar; también lo sigue como aficionado cuando no le coincide con partidos del Torre y su equipo favorito es el Barcelona. Como ídolos se queda con un joven y un veterano, Lamine Yamal y Robert Lewandowski, y tiene claro el jugador de otro equipo que ficharía: Julián Álvarez.

El año 2026 está a la vuelta de la esquina y debe significar la consolidación para un chico que cada vez está más adaptado a A Coruña y al idioma. Sus goles pueden significar mucho para el Torre, que quiere mirar hacia arriba en Primera.