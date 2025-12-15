Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Tercera Federación Femenina

Una primera vuelta de menos a más para el Victoria

Las ‘cebras’ empezaron con el pie torcido, pero se presentan en el segundo tramo con gran optimismo

Santi Mendoza
Santi Mendoza
15/12/2025 21:51
El Victoria abrió el campeonato ante el Bergantiños
El Victoria abrió el campeonato ante el Bergantiños
PATRICIA G. FRAGA
La primera vuelta de la nueva Tercera Federación Femenina ya es historia en el grupo gallego. El Victoria CF la cierra con la ilusión intacta de estar plenamente metido en la pelea por el título y por la única plaza que da acceso al playoff de ascenso, tras un recorrido ascendente, de menos a más. 

Celebración del triunfo en el vestuario

Quinto triunfo consecutivo del Victoria

Más información

- La única derrota

El debut, a finales del mes de septiembre, fue negativo para un Victoria que cosechó ante el Bergantiños (1-2) su única derrota hasta la fecha. La diana inicial de Candela quedó en nada ante los tantos de Laura Izard y Cruz para un conjunto carballés que dio la sorpresa en San Pedro de Visma. 

El calendario de esta competición es simétrico, por lo que el próximo fin de semana serán las ‘cebras’ quienes se desplacen para medirse a ese mismo rival en As Eiroas. No es el mejor momento para el Bergan, que lleva dos derrotas de forma consecutiva. 

- Inicio dubitativo

Al Victoria le costó dar con la tecla y se vio tras la sexta jornada en sexta posición y a nueve puntos del líder. Una situación negativa en la que tuvo que ver la dificultad para ganar como local, ya que el equipo empató con Friol (2-2), Tomiño (0-0) y Lóstrego (0-0); mientras que derrotó a Boiro (0-3) y O Val (0-7). 

- Punto de inflexión

Si en la séptima jornada, momento en el que se cumplía el primer tercio de competición, el Victoria hubiera caído ante un As Celtas B que llegaba invicto, la distancia habría sido casi insalvable. Pero el cuadro coruñés cuajó un partido muy serio en defensa, fue quien de vencer por 0-1 con gol de Lau y se demostró a sí mismo que estaba al nivel de los mejores. Iba a ser el impulso necesario para empezar a crecer. 

- Velocidad de crucero

Los siguientes partidos han sido una sucesión de triunfos con los que el Victoria CF se ha ido posicionando poco a poco mejor en la clasificación. Tras ganar a Orzán (2-0), Sárdoma (0-3), Domaio (4-0) y Victoria FC (0-2), el equipo dirigido por Javi Angeriz es segundo a tan solo un punto del filial celeste, que ha perdido algo de fuelle en las últimas jornadas. 

La gran clave de los buenos resultados del Victoria, e incluso de que se mantuviera en la pelea cuando no estaba tan fino en ataque, está en su nivel defensivo. Las ‘cebras’ llevan 855 minutos sin encajar gol. Concretamente, desde que en la segunda jornada marcó Nerea Rodríguez para el Friol a los 46 minutos de juego. 

- Once finales por delante

Desde este domingo hasta el 26 de abril, el Victoria tratará de recortar ese punto que le separa del filial celeste para colarse en la fase de ascenso. Serán solo once jornadas con algunos parones, por lo que no habrá margen para el despiste y el equipo debe seguir al 100% en todas sus líneas. En caso de lograr el título, el equipo coruñés disputaría un playoff en el que estarán los equipos de otras comunidades.

