Orgullo, aprendizaje y oxígeno

Los jugadores del Montañeros se lamentan tras fallar una ocasión ante el Compostela PATRICIA G. FRAGA

La penúltima jornada de 2025 en el grupo gallego de Tercera Federación dejó las derrotas de Montañeros y Arteixo, y la victoria del Silva. Tres resultados (0-1) ante Compostela, Boiro y Barbadás que dejan lecturas diferentes, pero que permiten mantener un fondo optimista de cara a lo que está por venir.

- La primera vez en Elviña

El portalón trasero del campo grande de Elviña vio el pasado sábado, mucho tiempo después, un gran número de espectadores dispuestos a presenciar un partido de categoría nacional. El Montañeros contó con su gente y con niños de la base que se mostraron animosos durante el partido, mientras que el Compostela estuvo acompañado de su hinchada más fiel, esa que viaja en uno de los momentos más bajos de un club que está haciendo cumplir los pronósticos en Tercera Federación.

En lo que respecta al partido, el Montañeros mereció más frente a un equipo que tiene en la practicidad su mayor virtud. No es nada fácil ver un atisbo de precipitación ni desarbolar al Compos, que además golpea a la mínima que puede gracias a la calidad de su plantilla. Fue el caso de Samu, que batió con un zapatazo lejano a Marcos en el ecuador de la primera parte. Los coruñeses tuvieron las mejores en las botas de Pape y Balsa, pero faltó el acierto, requisito indispensable para sumar ante el mejor equipo de una categoría.

Y en esa línea se muestra Jairo Arias, técnico del Monta, en su lectura del encuentro. “A nivel global es una pena no haber puntuado en un partido en el que nos merecimos como mínimo el empate”, resume el asturiano, que a continuación desmenuza los dos periodos.

“En la primera hubo dominio alterno, aunque nosotros dispusimos de más llegadas al área rival y remates tanto fuera como a puerta. En la segunda sí que mandamos nosotros totalmente, disponiendo incluso de una ocasión muy clara de Balsa para empatar. Es cierto que ellos generaron alguna a la contra, sobre todo en el último tramo, debido a que estábamos muy volcados para el empate y las vigilancias no eran correctas. Ahí nos costó generarles más, ya que en su 5-4-1 estuvieron bien”, apunta Jairo.

El entrenador, que ya ha analizado el partido con calma, aporta el dato de los expected goals (1.7 para su equipo y 0.7 para el Compos). Y tras ello piensa ya en la última jornada ante el parón, que tendrá lugar en Calabagueiros ante el Barco (15º) en un horario aún por determinar. En estos momentos marchan octavos a dos puntos del playoff.

- Una lección para los inicios

Restan todavía 20 jornadas, un mundo en una categoría tan igualada como esta, por lo que el reforzado Arteixo —debutó Álvaro Casas, pero no Manu Berrocal— tiene tiempo por delante para pulir detalles que lastran como el del pasado sábado. Ante el Boiro, los rojiblancos salieron con mal pie y encajaron un gol que les terminó condenando a su primera derrota desde el 19 de octubre, cuando cedieron ante el Viveiro en Cantarrana.

Los de Ponte dos Brozos se quedan a idéntica distancia del playoff que de los puestos de descenso (cinco puntos) tras un partido en el que nada salió a derechas: problemas físicos, falta de acierto y un final en el que estuvieron algo desconcentrados.

“En los primeros quince minutos estuvimos muy mal. Nos costó entrar en el partido y es algo raro en nosotros… A partir de ahí tuvimos control total, pero nos faltó profundidad ante un equipo que maneja muy bien los conceptos defensivos. Tuvimos que mover dos piezas por lesión antes del descanso y no nos vino bien, pero en la segunda, tras ajustar ciertos movimientos tácticos, merecimos como mínimo el empate. Esta vez no estuvimos acertados a portería y también tenemos que mejorar situaciones como las de los últimos 20 minutos. Cuando el rival busca interrupciones, debemos centrarnos en jugar y no entrar en esas guerras”, analiza el entrenador Posi.

El de Sada es consciente de la importancia del duelo de este sábado (Burgáns, 16.30 horas) ante el Juventud de Cambados (14º), pues de ello dependerá pasar las Navidades cerca de la zona alta o de la zona baja: “Encaramos esta última semana con varias bajas, pero conscientes de la importancia y sabedores de los que nos daría ganar el partido, así que con ilusión”.

Imagen del Atlético Arteixo-Boiro PATRICIA G. FRAGA

- Orden y Parafita

Como en su anterior salida, el Silva volvió a encontrar oro y se trajo de Barbadás un 0-1 que le deja a tres puntos de escapar de la zona de descenso. Fue un partido sin demasiadas ocasiones en el que el equipo coruñés se mostró muy serio y que decidió Parafita, autor de tres goles en los últimos cuatro encuentros.

Tras una primera mitad en la que las mejores ocasiones llegaron a balón parado, el Silva encontró en una jugada entre Joao Paulo y Baldomar el acierto de su hombre con mayor olfato goleador. A partir de ahí, los coruñeses fueron inteligentes para jugar con los tiempos ante un rival que pasaba a ser colista y mantuvieron el resultado.

“Ganamos un partido que a nivel mental era fundamental, porque nos hace salir reforzados. Hubo miedo a perder y respeto, por lo que tomamos poco riesgo, sobre todo con el marcador a favor. Lo que marcó la diferencia fue que en los momentos claves fuimos fiables”, valora el técnico Diego Armando García.

Los silvistas cerrarán el año el domingo (A Grela, 12.30 horas) ante uno de los equipos punteros de la Liga, el Racing Villalbés (4º). Los lucenses llevan seis partidos sin perder, pero últimamente sus partidos se dirimen con marcadores cortos.