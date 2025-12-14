Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Preferente Futgal

Un gol olímpico deja al San Tirso sin dos puntos

La jornada dejó un nuevo triunfo de un Betanzos al alza y la goleada del Paiosaco en Dubra para abrir brecha con el descenso 

Santi Mendoza
Santi Mendoza
14/12/2025 23:19
Dani Pájaro, centrocampista del San Tirso
Dani Pájaro, centrocampista del San Tirso
JAVIER ALBORÉS
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Con el Negreira sumando su décima victoria seguida y destacándose más en el liderato, la jornada dejó los empates de Órdenes y San Tirso, y la confirmación de los buenos momentos del Betanzos y de un Paiosaco que respira. 

Órdenes 0-0 Dumbría: Plagado de bajas, el Órdenes llevó el peso del partido ante el Dumbría, pero no dispuso de demasiadas ocasiones ante un Dumbría romo en ataque. Suso tuvo una muy clara en un mano a mano, pero no pudo marcar, el partido terminó en empate y los de Vista Alegre bajan al tercer puesto. 

San Tirso 2-2 Pol: Los de Abegondo (4º) habían conseguido remontar el tanto inicial de Álex Pérez con las dianas de Rachón y Carlos Díaz, pero un excepcional gol olímpico de Diego Rey, ex de la Sarriana, a los 85 de juego, les dejó sin dos puntos. Denis tuvo el tanto de la victoria. 

Miño 0-2 Betanzos: Por detrás aparece un Betanzos que hizo valer su superioridad en la segunda mitad para imponerse al Miño con un gol que se inventó Leira y otro de Raúl tras una muy buena jugada de Ángel. 

Raúl Pita muestra intensidad en la presión tras pérdida, una de las señas de identidad del Betanzos

Un Betanzos sin prisa, pero sin pausa

Más información

Sofán 1-1 Burela: Pese a que el Burela mandó en los primeros minutos, el Sofán (6º) logró equilibrar el duelo y adelantarse en un córner botado por Pena y rematado por Iván. Los visitantes empataron de penalti por medio de Diego Chao y el Sofán no pudo aprovechar dos ocasiones finales para ganar. 

Sigüeiro 3-0 Victoria: Derrota de las ‘cebras’ (9º) ante un Sigüeiro que por fin suma su primer triunfo. El equipo de Taibo tuvo sus momentos, pero se vio superado por un rival que arriesgó más y sentenció en el añadido. 

Dubra 0-4 Paiosaco: Un Paiosaco hábil en las transiciones tiene ahora seis puntos de margen sobre el descenso. Josiño anotó de penalti; Iván Amor marcó en estrategia y a la contra; y Carnota puso el cuarto con espacios.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Instantánea del Rally de A Coruña 2025

El karting de As Pontes inaugurará la temporada gallega de rally
Raúl Ameneiro
Imagen del Marte-Torre

Torre e Imperátor endosan sendas ‘manitas’ a Marte y Ural en los derbis
Santi Mendoza
Darío Germil, delantero del Bergantiños

El Bergantiños vence con sufrimiento al Lealtad y regresa a la zona de playoff (0-1)
Agencias
Antonio Hidalgo y José Alberto, en el Racing de Santander-Deportivo

La 'Hypertensiones' se alía con el Dépor: sigue en ascenso directo pese a las dos derrotas seguidas
Jorge Lema