Un gol olímpico deja al San Tirso sin dos puntos

Dani Pájaro, centrocampista del San Tirso JAVIER ALBORÉS

Con el Negreira sumando su décima victoria seguida y destacándose más en el liderato, la jornada dejó los empates de Órdenes y San Tirso, y la confirmación de los buenos momentos del Betanzos y de un Paiosaco que respira.

Órdenes 0-0 Dumbría: Plagado de bajas, el Órdenes llevó el peso del partido ante el Dumbría, pero no dispuso de demasiadas ocasiones ante un Dumbría romo en ataque. Suso tuvo una muy clara en un mano a mano, pero no pudo marcar, el partido terminó en empate y los de Vista Alegre bajan al tercer puesto.

San Tirso 2-2 Pol: Los de Abegondo (4º) habían conseguido remontar el tanto inicial de Álex Pérez con las dianas de Rachón y Carlos Díaz, pero un excepcional gol olímpico de Diego Rey, ex de la Sarriana, a los 85 de juego, les dejó sin dos puntos. Denis tuvo el tanto de la victoria.

Miño 0-2 Betanzos: Por detrás aparece un Betanzos que hizo valer su superioridad en la segunda mitad para imponerse al Miño con un gol que se inventó Leira y otro de Raúl tras una muy buena jugada de Ángel.

Un Betanzos sin prisa, pero sin pausa Más información

Sofán 1-1 Burela: Pese a que el Burela mandó en los primeros minutos, el Sofán (6º) logró equilibrar el duelo y adelantarse en un córner botado por Pena y rematado por Iván. Los visitantes empataron de penalti por medio de Diego Chao y el Sofán no pudo aprovechar dos ocasiones finales para ganar.

Sigüeiro 3-0 Victoria: Derrota de las ‘cebras’ (9º) ante un Sigüeiro que por fin suma su primer triunfo. El equipo de Taibo tuvo sus momentos, pero se vio superado por un rival que arriesgó más y sentenció en el añadido.

Dubra 0-4 Paiosaco: Un Paiosaco hábil en las transiciones tiene ahora seis puntos de margen sobre el descenso. Josiño anotó de penalti; Iván Amor marcó en estrategia y a la contra; y Carnota puso el cuarto con espacios.